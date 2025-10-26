Scherzer abrirá por los Azulejos contra Glasnow y Dodgers en 3er juego de la Serie Mundial

TORONTO (AP) — El mánager de los Azulejos, John Schneider, todavía estaba celebrando una victoria con remontada en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana cuando el tres veces ganador del Premio Cy Young, Max Scherzer, se acercó con una pregunta: "¿Cuándo voy a abrir en la Serie Mundial?"

"Yo pensé algo como, 'Max, estoy disfrutando una cerveza, hombre'", dijo Schneider sonriendo el sábado por la noche, antes del segundo duelo de la Serie Mundial. "Es muy metódico y quiere saber qué está haciendo."

Scherzer ya lo sabe: lanzará para Toronto en el tercer juego contra el derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Glasnow, el lunes, cuando la Serie Mundial se traslade al sur de California.

El lanzador de 41 años calificó como "increíble" tener su primera apertura en el Clásico de Otoño desde 2019 cuando lanzó por Washington contra Houston.

"Para esto juegas, para poder llegar a este punto, a este momento, para tener una oportunidad", dijo Scherzer. "Sólo piensas en que, a lo largo de toda tu vida, diferentes cosas han sucedido. Simplemente soy muy afortunado de tener otra oportunidad en esto. Hay tantos grandes jugadores que nunca han llegado a una Serie Mundial, tantos grandes jugadores que sólo tienen una Serie Mundial."

El apasionado Scherzer fue dejado fuera del roster de Toronto para la serie divisional contra los Yankees de Nueva York y ha hecho apenas una apertura con los Azulejos esta postemporada. Venció a Seattle en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, permitiendo dos carreras en cinco 2/3 entradas.

Eso le dio a Scherzer la octava victoria en postemporada en su carrera y la primera desde su triunfo en la Serie Mundial de 2019 con los Nacionales.

También se convirtió en el lanzador de mayor edad en iniciar un juego de postemporada desde Jamie Moyer, de 45 años, quien laboró por los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial de 2008.

Cuando Schneider hizo una visita al montículo en la quinta entrada de ese juego del 16 de octubre en Seattle, Scherzer le dijo a su mánager, sin rodeos, que no tenía interés en salir en ese momento. Schneider dejó a Scherzer en el montículo.

Scherzer tuvo un récord de 7-0 en 11 aperturas para los Dodgers en 2021 después de ser adquirido en la fecha límite de canjes, e impresionó mucho al mánager Dave Roberts.

"Es único", dijo Roberts. "Gran competidor. No quiero tocarlo durante las salidas, no quiero darle una palmada en la espalda. Quiere ser el héroe. Realmente disfruto dirigir a un futuro miembro del Salón de la Fama. Es muy inteligente. Es primero un pelotero, luego un lanzador. Va a ser una buena prueba para nosotros en el tercer juego."

Glasnow ha hecho dos aperturas y una aparición como relevista para los Dodgers este octubre.

Tiene un récord de 0-0 con una efectividad de 0,68, permitiendo una carrera en 13 1/3 entradas.

