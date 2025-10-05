Scherzer, Bichette y Bassitt fuera de roster de Azulejos; Marineros se quedan sin Woo para serie

```html

Max Scherzer, tres veces ganador del premio Cy Young, fue excluido del roster de los Azulejos de Toronto para su serie divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York, junto con el campocorto lesionado Bo Bichette y el lanzador derecho Chris Bassitt.

Scherzer tuvo una foja de 1-3 con una efectividad de 9.00 en sus últimas seis aperturas, incluyendo una derrota ante los Yankees el 7 de septiembre, cuando Nueva York aprovechó que el derecho de 41 años estaba delatando sus lanzamientos con su cambio de velocidad.

Elegido ocho veces al Juego de Estrellas, Scherzer tuvo un récord de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas después de firmar un contrato de un año por US$15,5 millones. No lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho.

El manager de los Azulejos, John Schneider, dijo que fue difícil dar la noticia a Scherzer y Bassitt.

“Las conversaciones fueron duras, pero definitivamente lo entendieron”, dijo Schneider. “Van a hacer todo lo necesario para estar listos para la próxima ronda. Ya pasamos el punto de los sentimientos heridos”.

Scherzer ostenta un récord de 221-117 con una efectividad de 3.22, ganando títulos de la Serie Mundial con Washington en 2019 y Texas en 2023. Tiene un registro de 7-8 con una efectividad de 3.78 en 30 juegos de postemporada.

Schneider no abordó el problema de Scherzer con la forma en que está telegrafiando sus lanzamientos, pero dijo que los Yankees no eran adversarios adecuados para el veterano derecho.

“Simplemente la forma en que están construidos, la forma en que planeamos enfrentarlos con abridores y relevistas, no marcaban un buen camino para él contra este equipo, lo cual suena un poco raro siendo que es Max Scherzer.

“Probablemente habría sido un resultado diferente si fuera Boston, para ser honesto contigo", dijo Schneider.

Bichette, segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de los Yankees con un promedio de bateo de .311, no ha jugado desde el 6 de septiembre, cuando se torció la rodilla izquierda en una colisión con el receptor de los Yankees, Austin Wells. Bassitt, quien tuvo un récord de 11-9 y lideró a los Azulejos en victorias, no ha lanzado desde el 18 de septiembre debido a una inflamación lumbar.

Schneider dijo que Bichette aún no ha podido probarse corriendo o bateando contra lanzamientos regulares.

“Está continuando con su progreso”, dijo Schneider. "Va a seguir haciendo todo lo que pueda para estar listo si avanzamos."

El jardinero de los Azulejos, George Springer, dijo que se sentía mal por Bichette al tener que ausentarse.

“Sin Bo probablemente no estaríamos en esta posición”, dijo Springer.

Es difícil saber qué está sufriendo por dentro y qué quiere jugar tanto como todos aquí quieren que juegue, es difícil". Toronto incluyó a 13 lanzadores, pero sólo Kevin Gausman, Shane Bieber y Trey Yesavage —un derecho de 22 años que debutó el 15 de septiembre— terminaron la temporada en la rotación. Los Azulejos eligieron a cuatro lanzadores zurdos contra Nueva York, que tiene muchos bateadores zurdos: Justin Bruihl, Mason Fluharty, Eric Lauer y Brendon Little. Nueva York añadió al derecho dominicano Luis Gil, quien abrió el juego del sábado, una derrota ante Toronto. Los Yankees dejaron fuera al relevista derecho Mark Leiter Jr., quien estuvo activo para la serie de comodines contra Boston pero no lanzó. Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial, añadieron al tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw, y al lanzador zurdo Anthony Banda al roster para su Serie Divisional de la Liga Nacional contra Filadelfia, mientras dejaron fuera al derecho venezolano Edgardo Henriquez. Kershaw, de 37 años, está programado para lanzar como relevista. El once veces elegido al Juego de Estrellas dice que se retirará después de la postemporada. El infielder Otto Kemp y el jardinero Weston Wilson estaban en el roster de los Filis, y los lanzadores derechos Jordan Romano y Lou Trivino fueron excluidos. El lanzador derecho Ben Brown fue añadido al roster de los Cachorros de Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee, y el relevista zurdo Taylor Rogers quedó fuera. Rogers lanzó una entrada sin hits en la serie de comodines contra San Diego. Milwaukee incluyó al novato derecho Jacob Misiorowski y al zurdo Robert Gasser, mientras que dejó fuera al primera base Rhys Hoskins. Marineros excluirán a Woo Los Marineros de Seattle estarán sin el as derecho Bryan Woo para su serie divisional de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit. Woo, de 25 años, se ha perdido las últimas dos semanas por una inflamación pectoral. Fue votado al Juego de Estrellas por primera vez esta temporada, con un récord de 15-7, una efectividad de 2,94 y 198 ponches en 186 ⅔ entradas. El manager Dan Wilson está optimista de que Woo estará disponible para la Serie de Campeonato de la Liga Americana si se llega a eso. "Está continuando con su progreso como esperábamos, y hemos hablado de que hasta este punto ha ido bastante bien, sin contratiempos", dijo Wilson. "Creo que mientras eso continúe, probablemente estaremos en buena forma en algún momento de la Serie de Campeonato." El novato Ben Williamson, quien no ha aparecido en un juego para Seattle desde que fue enviado a la sucursal de la Triple-A en Tacoma a finales de julio, fue añadido al roster de playoffs de 26 hombres de los Marineros.

El también novato Harry Ford también llegó a la nómina, dando a los Marineros tres receptores.

Los Tigres dejaron fuera al relevista derecho Paul Sewald y al jardinero Justyn-Henry Malloy en favor del infielder Colt Keith y el derecho Brenan Hanifee. Sewald no fue utilizado en la ronda de comodines de la Liga Americana.

Hanifee apareció en 54 juegos y compiló una efectividad de 3,00 en 60 entradas. Keith terminó el año en la lista de lesionados de 10 días con una inflamación en la caja torácica, pero bateó 0,256 con 13 jonrones y 45 carreras impulsadas cuando estaba saludable en 2025.

“Lo pusimos a través de un entrenamiento ayer, bateó en vivo contra un par de lanzadores, y una vez que fue considerado saludable, fue una decisión bastante fácil", dijo el manager A. J. Hinch. “Queríamos su bate en la alineación. Seremos algo conservadores con la defensa, solo todas las diferentes jugadas y ángulos y el estrés que podemos ponerle”.

