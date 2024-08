Scherzer, de Rangers, dice que aún puede lanzar al más alto nivel pese a su más reciente lesión

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Max Scherzer, tres veces ganador del premio Cy Young y el lanzador en activo con más ponches, realizó el viernes una sesión de bullpen con 25 lanzamientos y negó que sus lesiones de este año le hayan hecho sopesar si debería continuar lanzando.

“He podido salir allá y competir, pero no he estado a tope”, dijo Scherzer luego de la sesión de bullpen, con los Rangers de Texas su primera desde que ingresó a la lista de lesionados de 15 días, hace dos semanas a causa de una fatiga en el hombro. “Cuando he estado compitiendo allá afuera, todavía siento que puedo lanzar al más alto nivel. Aún hay cosas que puedo hacer con la pelota de béisbol con las que puedo lanzar a un nivel alto”.

Scherzer (2-4, efectividad de 3.89) ha iniciado solamente un juego para los Rangers desde que cumplió los 40 años el mes pasado. Espera realizar una sesión más larga de bullpen el domingo, pero dijo sentirse bien luego de soltarse en el montículo.

Los Rangers y él decidirán tras eso sí necesitará más trabajo o si estará listo para regresar a la rotación.

“Tuvo un buen día allá”, dijo el mánager de los Rangers, Bruce Bochy. “Usó todo, todos sus lanzamientos, y estaba soltándose. Fue un buen día para él”.

Scherzer sólo ha hecho ocho aperturas desde su debut esta temporada el 23 de junio, posterior a una cirugía de espalda en el receso entre campañas y luego de lidiar con un inconveniente en un nervio de su brazo.

“Mi hombro, mi brazo en gran parte, se siente realmente bien”, dijo Scherzer. “Básicamente intentaba hacer Spring Training en medio de la temporada. Nunca lo he hecho antes. … Creo que estuve casi como volando a ciegas e intentando entender qué puedo y qué no puedo hacer. Y, sabes, mi hombro se excedió un poco en ese proceso, así que, fue como decir: '¡Bueno, aprendamos de esto y continuemos, a construir de nuevo y ponerse listo!”.

