Scherzer gana su 3ra apertura consecutiva; Azulejos doblegan 10-4 a Mellizos

TORONTO (AP) — Max Scherzer lanzó seis entradas y ganó su tercera apertura consecutiva, el mexicano Alejandro Kirk y el venezolano Andrés Giménez conectaron sendos vuelacercas y los Azulejos de Toronto doblegaron el lunes 10-4 a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. añadió un sencillo de dos carreras a la causa de los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, quienes ganaron por trigésima vez en 39 juegos en casa.

Scherzer (5-2) toleró cuatro carreras y cuatro hits, incluidos dos jonrones. Ponchó a cinco y dio una base por bolas. El tres veces ganador del premio Cy Young tiene un récord de 10-2 en 19 aperturas de por vida contra los Mellizos.

Matt Wallner de Minnesota conectó dos jonrones contra Scherzer, su 18º y 19º, pero los Mellizos cayeron por sexta vez en siete juegos.

El abridor Joe Ryan permitió cuatro carreras y cuatro hits en una primera entrada inestable. Bo Bichette conectó un sencillo impulsor y una segunda carrera llegó con un elevado de sacrificio de Daulton Varsho antes de que Kirk conectara un jonrón de dos carreras, su 11º.

Giménez amplió la ventaja con un batazo de 128 metros al primer lanzamiento de Ryan en la segunda entrada. El jonrón fue el sexto de Giménez.

Ryan (12-7) igualó su máxima estadística de la temporada al permitir seis carreras y siete hits en cinco entradas. Perdió aperturas consecutivas por primera vez esta campaña.

Guerrero comenzó como bateador designado, su primer encuentro de inicio desde que dejó un juego el 18 de agosto en Pittsburgh debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda. El quisqueyano fue retirado con un elevado como bateador emergente en la derrota del domingo en Miami.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 4-1 con dos impulsadas. El mexicano Kirk de 2-1 con dos anotadas y dos producidas. El venezolano Giménez de 3-2 con tres anotadas y una remolcada.