Scherzer-Kershaw, un inusual duelo entre lanzadores con 3000 ponches

LOS ÁNGELES (AP) — Max Scherzer contra Clayton Kershaw suena como un emocionante enfrentamiento de postemporada en octubre. Los fanáticos no tendrán que esperar tanto. Los casi seguros miembros del Salón de la Fama se enfrentarán el viernes en un inusual duelo entre los miembros más recientes del club de los 3000 ponches en las Grandes Ligas.

"Probablemente no verás eso muy a menudo en estos días", dijo Dave Roberts, el mánager de los Dodgers de Los Ángeles. "Tengo mucho respeto por Max. Será bueno verlo y, con suerte, podremos imponernos a él".

Scherzer es, junto a su oponente zurdo, quizás uno de los mejores lanzadores de esta generación. Scherzer y Kershaw han sido campeones de la Serie Mundial y acumulan tres trofeos Cy Young cada uno. Scherzer, de 41 años, ha sido seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas, mientras que Kershaw, de 37 años, ha aparecido en 11 Juegos de Estrellas, incluyendo este año como una selección “Legendaria” por el Comisionado Rob Manfred.

Scherzer se convirtió en el miembro número 19 del club de los 3000 ponches mientras lanzaba para los Dodgers en septiembre de 2021. Kershaw se convirtió en el miembro número 20 el mes pasado. El dúo, junto con Justin Verlander, son los únicos lanzadores activos en alcanzar la marca de los 3000 ponches.

"Me encantó jugar con él. Me encanta competir contra él. Tengo todo el respeto del mundo por él", dijo Scherzer desde Colorado, donde los Azulejos de Toronto completaron una barrida esta semana. "Hemos estado lanzando durante tanto tiempo, no sabes cuántas oportunidades más vas a tener de esto, de enfrentar a alguien de su calibre. Esto es con lo que sueñas, enfrentar a los mejores. Debería ser muy divertido".

Pero un duelo de tan alto nivel no siempre está a la altura de las expectativas.

En septiembre de 2023, Scherzer y Verlander se enfrentaron por primera vez en un duelo de ganadores de 200 juegos. Scherzer, entonces con Texas, no llegó a la cuarta entrada. Verlander, también ganador del premio Cy Young en tres ocasiones y entonces con Houston, permitió seis hits en siete entradas.

El novato zurdo Jack Dreyer tiene un casillero a solo unos metros del de Kershaw en el camerino de los Dodgers. Enfrentó a Scherzer la pasada campaña en una salida de rehabilitación.

"La forma en la que se preparan es lo que los diferencia. En cierta medida está el talento, pero también simplemente trabajan más duro que todos los demás, especialmente Kersh", dijo Dreyer. “No siempre es fácil escuchar a los chicos si te están hablando sobre cómo mejorar, pero no los ves haciéndolo. Con él, es tan fácil porque lo veo trabajando duro todos los días.

Es la persona más fácil del mundo de la que aprender”.

Don Mattingly, coach de banda de los Azulejos, estará observando a Scherzer y Kershaw, a quien dirigió en Los Ángeles de 2011 a 2015.

"Son detallistas en lo que quieren hacer", dijo Mattingly en Colorado.

Mattingly acredita a Rick Honeycutt, entonces coach de pitche de los Dogers, por ayudar a Kershaw a desarrollar un slider para agregar a su repertorio principal de recta y cambio que empleó al principio de su carrera de 18 años.

"Solo esa combinación de dos lanzamientos es difícil. Los árbitros se equivocan con esa curva porque es grande. Así que le cantaban 'bola'", dijo Mattingly. "Luego vino con el slider, que realmente lo cambió, pudiendo dominar a los derechos... y luego esa curva era como un remate cuando la tenía funcionando".

El partido inaugural de la serie del viernes en el Dodger Stadium es un enfrentamiento de líderes de división. Los Azulejos lideran el Este de la Liga Americana con una diferencia de cuatro juegos sobre Boston. La ventaja de los Dodgers en el Oeste de la Nacional sobre San Diego se ha reducido a dos.

Y eso es, en última instancia, lo que le importa a Scherzer.

"Si empiezas a poner la importancia en este enfrentamiento con ellos y pones tu atención en esto, vas a pasar por alto algunas otras cosas", dijo. "Ganaron la Serie Mundial el año pasado. Son los campeones. Quieres una oportunidad contra los campeones. Quieres vencerlos. De eso se trata este juego".

