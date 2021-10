Schiller Institute of Business Technology busca convertir Madrid en un 'hub' de educación tecnológica

Schiller International University e IBM han unido fuerzas para crear en Madrid el Schiller Institute of Business Technology (SIBT), un centro de formación que nace con el objetivo de convertirse en referencia educativa en el campo de la tecnología aplicada a los negocios en España.

El SIBT se ha presentado este jueves en el evento 'Business Technology, soluciones para cambiar el mundo', en el Client Center de IBM en Madrid, con la presencia del concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño; la consejera delegada de Schiller International University, Marta Muñiz; y el vicepresidente de Tecnología para IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Javier Valencia.

La directiva de Schiller International University ha destacado la sede del campus. "Este nuevo hub de educación en Business Technology de la mano de Schiller e IBM, refuerza el atractivo que ya tienen Madrid, en particular, y España, en general, como sede de emprendedores y 'startups' tecnológicas en Europa".

"En IBM somos conscientes de la necesidad de las empresas de contar con perfiles con conocimiento y experiencia en tecnología, pero también con una mirada multidisciplinar y humanista que les permita utilizar ese conocimiento para resolver los problemas reales en un entorno que está en constante cambio. Esta alianza con SIBT nos permite incorporar a sus programas todo nuestro conocimiento en tecnología y transformación" ha explicado el directivo de IBM.

Con Valencia concuerda el concejal madrileño, que ha resaltado "la importancia de contar con programas de formación y espacios de aprendizaje que permitan desarrollar las tecnologías disruptivas del presente y del futuro" y ha subrayado que un centro educativo como el SIBT permitirá "potenciar el talento de las próximas generaciones y trasladar un conocimiento específico y muy útil".

Formación aplicada a los negocios en españa

Schiller Institute of Business Technology in partnership with IBM nace para cubrir la necesidad de contar con trabajadores capacitados en las nuevas tecnologías. Para ello, a partir de enero de 2022 ofrecerá programas de formación en transformación digital, inteligencia artificial, tecnologías disruptivas para los negocios, ciberseguridad y análisis de datos.

Los programas están adaptados a todo tipo de perfiles, ya sean técnicos, directivos, profesionales en activo o estudiantes sin experiencia laboral que quieran prepararse para hacer frente al nuevo contexto laboral.

Los programas se impartirán inicialmente en el campus de Schiller International University en Madrid con el objetivo de que, a partir del año académico 2022/23, estén disponibles también en los campus que la universidad tiene en París (Francia), Heidelberg (Alemania) y Tampa, Florida (Estados Unidos).