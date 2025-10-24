Schindler gana 860,3 millones de euros hasta septiembre, un 6,4% más, y mejora ligeramente previsiones

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) - El fabricante helvético de ascensores y escaleras mecánicas Schindler registró un beneficio neto de 796 millones de francos suizos (860,3 millones de euros) hasta septiembre, lo que equivale a un aumento del 6,4% en comparación con los datos de hace doce meses. Los ingresos fueron de 8155 millones de francos (8814 millones de euros), un 2,7% menos. La empresa ha afirmado que bajaron en la rama de nuevas instalaciones, aunque subieron en la de modernización y servicios. No obstante, se ha contabilizado un impacto negativo de tipo cambiario de 294 millones de francos (317,8 millones de euros). Schindler vio ampliados los nuevos pedidos en un 0,1%, hasta los 8524 millones de francos (9213 millones de euros). Asimismo, ha comunicado que, a día 30 de septiembre, contaba con 68.751 trabajadores en nómina, una caída interanual del 0,8%. En el tercer trimestre ganó 265 millones de francos (286,4 millones de euros) y facturó 2668 millones de francos (2884 millones de euros). Estas cifras fueron un 4,3% superiores y un 4,3% inferiores a las del año previo, respectivamente. Los nuevos encargos fueron de 2638 millones de francos (2851 millones de euros), un 3,3% menos. "Seguimos avanzando satisfactoriamente en la ejecución de nuestra agenda estratégica y nos sentimos alentados por la mejora operativa registrada durante los tres primeros trimestres del año. Gracias a las soluciones de modernización estandarizadas, hemos impulsado el crecimiento y mejorado nuestra competitividad", ha afirmado el consejero delegado de Schindler, Paolo Compagna. De cara a 2025, Schindler ha revisado previsiones y ahora anticipa que el alza de los ingresos se sitúe en la franja baja de un solo dígito en divisas locales, sin cambios, y que el margen de beneficio antes de impuestos e intereses sea del entorno del 12,5%, medio punto más.

LA NACION servicio-de-noticias