Schlumberger (SLB) gana 633 millones de euros en el tercer trimestre, un 37,7% más, y anuncia un dividendo

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La firma de servicios petroleros Schlumberger (SLB) se anotó un beneficio neto atribuido de US$739 millones (633 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un alza del 37,7% respecto del resultado contabilizado doce meses atrás.

Según se desprende de las cuentas publicadas este viernes, la empresa facturó US$8928 millones (7647 millones de euros), un 2,5% menos. Por segmentos de negocio, los ingresos de la rama de sistemas de producción avanzaron un 14,4%, hasta los US$3474 millones (2976 millones de euros), mientras que los percibidos por la construcción de pozos petrolíferos bajaron un 10,4%, hasta los US$2967 millones (2541 millones de euros).

La división de reservas petrolíferas aportó US$1682 millones (1441 millones de euros), un 7,7% menos, al tiempo que el área digital brindó un 3,1% más, unos US$658 millones (563,6 millones de euros).

De su lado, el total de costes en los que incurrió la compañía entre gastos de producción, exploración o administrativos, entre otros, ascendió a US$8006 millones (6858 millones de euros), un 3,3% más. Ya en el dato acumulado hasta septiembre, SLB registró unos beneficios de US$2550 millones (2184 millones de euros) y una facturación de US$25.963 millones (22.239 millones de euros).

Estas cifras fueron un 24,2% y un 3,9% inferiores en comparativa interanual, respectivamente. "El tercer trimestre transcurrió en línea con nuestras expectativas, ya que nuestros ingresos aumentaron de forma secuencial gracias a los ingresos adicionales durante dos meses procedentes de [la rival adquirida] ChampionX", ha afirmado el consejero delegado de SLB, Olivier Le Peuch.

El directivo ha subrayado que el mercado de petróleo está "totalmente abastecido", que el entorno geopolítico es "incierto" y que los precios de las materias primas están en niveles "moderados". Le Peuch ha anticipado un crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre gracias a la demanda internacional.

El consejo de administración, asimismo, ha aprobado un dividendo trimestral de US$0,285 dólares (0,24 euros) pagadero el 8 de enero de 2026 a todos los tenedores que figuren como tal al cierre de la Bolsa el 3 de diciembre.