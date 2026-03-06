Schmid de la Fed afirma que la contratación se encuentra en pausa por IA, envejecimiento poblacional

6 mar (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, afirmó el viernes que cree que la llegada de la inteligencia artificial está llevando a algunas empresas a detener la contratación, incluso cuando el envejecimiento de la población está provocando un cambio estructural real en el mercado laboral.

"Entre la política fiscal y la propia naturaleza de la jubilación de la generación del baby boom, nos encontramos ante un auténtico cambio estructural", afirmó Schmid.

"La IA tiene muchos elementos diferentes, pero hay personas, y en particular empresas, que están empezando a hacer una pausa (...) Estamos haciendo una pausa antes de contratar a la próxima persona para preguntarnos qué habilidades necesitamos". (Reporte de Ann Saphir, Editado en español por Javier Leira)