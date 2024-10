Schmid de la fed busca recortes de tasas prudentes, graduales y deliberados

21 oct (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo el lunes que apoya un enfoque "prudente y deliberado" de los recortes de las tasas de interés ahora que la inflación está volviendo al objetivo del 2% y el mercado laboral se está normalizando. "Aunque estoy a favor de reducir la restricción de la política monetaria, preferiría evitar movimientos exagerados, especialmente dada la incertidumbre sobre el destino final de la política monetaria y mi deseo de no contribuir a la volatilidad de los mercados financieros", dijo Schmid en declaraciones preparadas para la Sociedad de Analistas Financieros Certificados de Kansas City, en Misuri. "Bajar las tasas de forma gradual daría tiempo para observar la reacción de la economía a nuestros ajustes de los tipos de interés y nos daría el espacio para evaluar a qué nivel los tipos de interés no restringen ni impulsan la economía". El mes pasado, la Reserva Federal recortó la tasa de interés oficial en medio punto porcentual más de lo previsto, y señaló que la mayoría de sus responsables esperan que las nuevas reducciones, probablemente menores, de los tipos de interés sean apropiadas. En sus observaciones preparadas para el lunes, Schmid no expuso con exactitud con qué rapidez o en qué medida cree que la Reserva Federal debería recortar las tasas, pero sus comentarios muestran que se encuentra entre los que piensan que el banco central no tiene por qué ser demasiado agresivo al respecto. La economía, dijo, creció probablemente a un ritmo del 3% el pasado trimestre, apoyada por un fuerte gasto de los consumidores y un mercado laboral que se está enfriando pero no deteriorando. En vista de esa fortaleza, dijo, "parece poco probable que la política monetaria sea tan restrictiva". De hecho, el nivel en el que es probable que se establezcan los tipos de interés está probablemente "muy por encima" del que había durante la década anterior a la pandemia, señaló. Los grandes recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, dijo, podrían alimentar la idea de que el banco central estadounidense seguirá recortando los tipos rápidamente, lo que aumentaría el riesgo de una mayor volatilidad de los mercados financieros, señaló. "Mi opinión es que un enfoque prudente y gradual de los ajustes de política sería el más adecuado para este entorno incierto", agregó Schmid. (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Héctor Espinoza)

