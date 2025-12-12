Schmid de la Fed dice disintió porque la inflación es alta y la política debe ser moderadamente restrictiva

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) - El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, manifestó su desacuerdo con el recorte de un cuarto de punto en las tasas de interés esta semana, ya que la inflación está "demasiado elevada" y la política monetaria debería seguir siendo moderadamente restrictiva para mantenerla bajo control.

"En este momento veo una economía que está mostrando impulso y una inflación que está demasiado elevada, lo que sugiere que la política no es demasiado restrictiva", dijo Schmid en una declaración emitida al levantarse la prohibición de comentarios públicos tras la decisión de la Fed (9-3) del miércoles de bajar las tasas de referencia al nivel del 3,5%-3,75%.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, votó junto con Schmid a favor de mantener las tasas, mientras que el gobernador Stephen Miran volvió a disentir en favor de una reducción mayor de medio punto.

Schmid dijo que, en su opinión, no habían cambiado mucho las cosas desde que disintió en contra de un recorte de tasas en octubre, con una inflación por encima del objetivo y un mercado laboral "en gran medida equilibrado".

(Editado en español por Carlos Serrano)