Schmid, de la Fed, dice que es muy pronto para esperar que la productividad solucione la inflación

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) -

El banco central estadounidense debe mantener por ahora una política monetaria restrictiva en un contexto de fuerte crecimiento económico, dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, quien advirtió que es demasiado pronto para confiar en el aumento de la productividad como remedio para la inflación, que sigue siendo alta.

"Con la inflación aún al alza, parece que la demanda está superando a la oferta en gran parte de la economía", dijo Schmid, según comentarios preparados para un foro económico en Albuquerque.

Si bien es posible que el aumento de la productividad o la expansión de la inteligencia artificial impulsen el potencial de la economía y permitan "un ciclo de crecimiento no inflacionista impulsado por la oferta", Schmid dijo que, en su opinión, "aún no hemos llegado a ese punto" y, por lo tanto, es necesario mantener las tasas de interés lo suficientemente altas como para desincentivar algunos gastos e inversiones.

"Una nueva baja de las tasas de interés corre el riesgo de permitir que la alta inflación persista aún más tiempo", dijo Schmid, especialmente en un momento en el que, según señaló, parece que la economía puede seguir creciendo por encima de la tendencia.

El Gobierno de Donald Trump y el candidato a presidente de la Fed, Kevin Warsh, han citado los recientes datos de fuerte productividad, con perspectivas de que esta continúe a medida que las herramientas de IA se extienden por la economía, como justificación para bajar las tasas de interés.

Si la economía puede producir más con menos recursos, podría permitir un crecimiento más fuerte sin inflación, lo que permitiría a la Fed preocuparse menos por las presiones sobre los precios en un entorno de fuerte crecimiento.

Sin embargo, Schmid señaló que las recientes ganancias de productividad podrían deberse a causas tan mundanas como que los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo más tiempo que durante los años de alta rotación en torno al brote de la pandemia de COVID-19, y que simplemente han mejorado en lo que hacen.

"Mis contactos coinciden en general en que ahora nos encontramos en un mercado laboral con bajos niveles de contratación, despidos y renuncias. Un aspecto positivo de esta falta de rotación es el aumento de la productividad", dijo Schmid, que este año no es miembro con derecho a voto del comité de política monetaria de la Fed. "No está claro si la productividad seguirá creciendo a este ritmo".

(Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)