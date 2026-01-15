Schmid, de la Fed, dice que hay pocas razones para bajar las tasas

15 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, expuso el jueves un argumento en contra de recortar las tasas de interés, calificando la inflación de "demasiado caliente" y prediciendo que las políticas de la administración Trump fortalecerán el impulso de la economía y la demanda que ha estado superando a la oferta y presionando al alza los precios.

"Si bien el mercado laboral se ha enfriado, es probable que sea necesario cierto enfriamiento para evitar que las perspectivas de inflación empeoren", dijo Schmid en declaraciones preparadas para ser entregadas al Club Económico de Kansas City. "Veo pocas razones en este momento para seguir bajando el tipo de interés oficial".

Las opiniones de Schmid no son ningún secreto. Disintió contra los recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal en octubre y diciembre, exponiendo argumentos similares, incluida su opinión de que la ralentización del mercado laboral que motivó el apoyo de sus colegas a las reducciones de las tasas se debe probablemente en su mayor parte a factores estructurales y, por tanto, no se verá favorecida por una política monetaria más flexible.

"Creo que recortar las tasas podría perjudicar desproporcionadamente la vertiente inflacionista de nuestro mandato sin aportar grandes beneficios a la vertiente del empleo", dijo Schmid, refiriéndose a los dos objetivos asignados por el Congreso a la Fed: precios estables y pleno empleo.

El aumento del 2,7% de los precios al consumo el mes pasado es coherente, dijo, con una inflación del 3%, y la inflación sigue siendo una de las "principales preocupaciones" entre sus contactos empresariales. El objetivo de la Reserva Federal es una inflación del 2%.

Y aunque el mercado laboral se ha "enfriado claramente" en los últimos meses, dijo, gran parte de ello refleja un descenso de la inmigración, el envejecimiento de la población y el efecto moderador de la inteligencia artificial sobre la contratación.

"Aunque tengo la esperanza de que las presiones sobre los precios se suavicen, soy reacio a dar un paso atrás hasta que vea señales más convincentes de que la inflación general se dirige en la dirección correcta", señaló. (Reportaje de Ann Saphir; Edición de Andrea Ricci, Editado en español por Juana Casas)