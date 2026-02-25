Schmid, de la Fed, dice que la elevada inflación sigue siendo el mayor problema al que se enfrenta el banco central

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 25 feb (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo el miércoles que la inflación excesivamente alta sigue siendo un problema clave que el banco central debe abordar, pero no llegó a especificar cómo debería responder la política monetaria.

"Creo que tenemos trabajo por hacer en lo que respecta a la inflación", mientras que "creo que estamos en una situación bastante buena en materia de empleo", dijo Schmid en una comparecencia ante el Club Económico de Colorado.

Sin embargo, no especificó cómo esa combinación de factores está influyendo en sus perspectivas sobre la política monetaria. Schmid se mostró escéptico ante la iniciativa de la Fed de reducir el costo de los préstamos a corto plazo el año pasado, que llevó a los responsables monetarios a rebajar el rango de tasas objetivo a entre el 3,5% y el 3,75%.

Los mercados esperan más recortes de tasas por parte de la Fed este año, pero sus autoridades han ofrecido pocas indicaciones, y muchos esperan pruebas de que la inflación está bajando hacia el objetivo del 2%.

Los recortes de tasas de la Fed el año pasado tenían por objeto reforzar un mercado laboral en desaceleración, al tiempo que se mantenía una política monetaria suficientemente restrictiva para que la inflación siguiera bajando.

Schmid también se refirió al balance de la Fed y dijo que los debates internos se centran en comprender el nivel adecuado de reservas para el sistema financiero.

Señaló que las aún elevadas tenencias de bonos hipotecarios de la Fed, fruto de sus anteriores operaciones de compra, estaban manteniendo bajos los costos de los préstamos hipotecarios. Las tasas hipotecarias son "probablemente entre 75 y 100 puntos básicos más bajas hoy de lo que serían de otro modo" debido al tamaño actual de las tenencias de bonos hipotecarios de la Fed, dijo.

(Reporte de Michael S. Derby; edición en Español de Manuel Farías)