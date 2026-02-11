Schmid, de la Fed, dice que las cifras de empleo disipan la preocupación por el mercado laboral

WASHINGTON, 11 feb (Reuters)

El inesperado dato de empleo de enero debería disipar la preocupación por la debilidad cíclica del mercado laboral, dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid.

La creación de 130.000 puestos de trabajo el mes pasado "fue una buena noticia", dijo Schmid, quien señaló que se opuso a la baja de tasas a finales del año pasado porque consideraba que el lento crecimiento del empleo estaba más relacionado con los cambios demográficos y las políticas de inmigración que con la débil demanda de trabajadores, un argumento respaldado por el renovado crecimiento del empleo. (Información de Howard Schneider; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)