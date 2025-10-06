Schmid de la Fed dice que las tasas en EE.UU. están "adecuadamente calibradas"

6 oct (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, dijo el lunes que no se inclina a bajar más las tasas, argumentando que mientras el banco central navega entre los riesgos de una política monetaria excesivamente restrictiva y una excesivamente laxa, debe centrarse en el peligro de una inflación muy alta.

Schmid apoyó la reducción de un cuarto de punto porcentual de las tasas de interés aplicada por la Fed en septiembre, calificándola de gestión de riesgos adecuada dado el enfriamiento del mercado laboral.

Pero dijo que una amplia gama de indicadores sugieren que el mercado del trabajo en general sigue siendo saludable, mientras que la inflación se mantiene demasiado alta, con la inflación de servicios que parece haberse establecido en torno al 3,5% en los últimos meses, muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed.

"Una señal preocupante es que los aumentos de precios también se están generalizando", dijo Schmid, señalando que en agosto casi el 80% de las categorías registradas en las estadísticas oficiales de inflación habían aumentado los precios, frente al 70% a principios de año.

"En general, preveo un efecto relativamente moderado de los aranceles sobre la inflación, pero lo considero una señal de que la política está adecuadamente calibrada más que una señal de que la tasa de interés oficial deba bajarse agresivamente".

Schmid señaló que los responsables de política monetaria de la Fed se enfrentan a disyuntivas: si bajan las tasas para impulsar el mercado laboral, existe el riesgo de que aumente la inflación, pero si las suben lo suficiente para reducir la inflación, existe el riesgo de que aumente el desempleo.

"Las restricciones conducen a decisiones difíciles sobre cómo equilibrar objetivos contrapuestos, y a la Reserva Federal se le han encomendado estas decisiones difíciles en lo que respecta a la inflación y el empleo", dijo Schmid. "Al equilibrar esta restricción, mi opinión es que la Fed debe mantener su credibilidad en materia de inflación".

La economía tiene impulso, dijo Schmid, y el gasto en software relacionado con la inteligencia artificial ha reforzado la inversión empresarial, que suele debilitarse cuando las tasas son altas.

"En general, dada la situación de la economía y los mercados financieros, considero que la actual política monetaria es solo ligeramente restrictiva, lo que me parece el lugar adecuado", afirmó Schmid.

La próxima reunión de la Fed para fijar las tasas tendrá lugar a finales de octubre, y los mercados financieros prevén actualmente una alta probabilidad de otro recorte de un cuarto de punto. (Reporte de Ann Saphir en Berkeley, California; Editado en español por Javier Leira)