Schmid de la Fed dice que no es urgente bajar las tasas y habrá que esperar más datos

JACKSON, EEUU, 21 ago (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo el jueves que no parece haber prisa por recortar las tasas de interés, ya que la inflación sigue por encima del objetivo del 2% fijado por la entidad y el mercado laboral sigue en buena forma.

"Creo que estamos en un momento realmente bueno y debemos tener datos muy definitivos para estar moviendo esa política en este momento", dijo Schmid, que tiene voto en las reuniones de política monetaria este año, en una entrevista con la CNBC.

Schmid dijo que con la inflación "probablemente más cerca del tres que del dos", la Fed necesita considerar cómo podría influir un recorte de tasas en las expectativas del público.

"Esa última milla es bastante difícil", dijo Schmid sobre el objetivo de la Fed de devolver la inflación a su meta del 2% tras varios años por encima. "Creo que debemos tener cuidado con lo que reducir las tasas a corto plazo haría a la mentalidad inflacionista".

Schmid habló antes del inicio de una conferencia anual organizada por su banco regional, en un momento en que las autoridades monetarias debaten si rebajar las tasas en septiembre. El presidente de la entidad, Jerome Powell, intervendrá en la conferencia el viernes.

La Fed mantuvo las tasas estables en su reunión de julio, pero dos gobernadores abogaron por reducirlas, en medio de los continuos llamados públicos del presidente Donald Trump para recortar los costos de endeudamiento.

Schmid dijo que, pese a la debilidad de los recientes datos de empleo, está notando una mejora del optimismo entre sus contactos empresariales y que no cree que la tasa de referencia actual, fijado entre el 4,25% y el 4,5%, esté haciendo mucho para frenar la economía.

"No sé exactamente qué estamos restringiendo", comentó.

