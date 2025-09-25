Schmid, de la Fed, dice que recorte de tasas fue acertado para contrarrestar riesgos del mercado laboral

Por Michael S. Derby

25 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo el jueves que la rebaja de tasas de interés de la semana pasada era necesaria para ayudar a garantizar que el mercado laboral se mantenga en una buena situación.

Aunque la economía se encuentra actualmente en una situación bastante buena en relación con los objetivos de inflación y empleo de la Fed, "algunos datos recientes sugieren un riesgo creciente de que el mercado laboral pueda debilitarse de forma más sustancial o abrupta de lo que yo había anticipado", dijo Schmid en el texto de un discurso preparado para una reunión de la Mid-Sized Bank Coalition of America en Dallas.

"Por ello, considero que el recorte de 25 puntos básicos de la tasa oficial de la semana pasada es una estrategia razonable de gestión del riesgo, ya que la Fed mantiene el equilibrio entre su objetivo de inflación y la preocupación por la salud del mercado laboral", señaló.

Los comentarios fueron sus primeras declaraciones públicas desde la reunión de la semana pasada del Comité Federal de Mercado Abierto, en la que se fijaron las tasas. En esa cita, Schmid votó a favor de una rebaja de un cuarto de punto porcentual, dejando el rango objetivo en el 4%-4,25%.

A las autoridades de la Fed les sigue preocupando que las presiones inflacionarias sigan siendo demasiado altas en relación con su objetivo del 2% y que puedan empeorar debido al aumento de los aranceles comerciales del presidente Donald Trump. No obstante, están cada vez más atentos al estado del mercado laboral y están utilizando la política monetaria para ayudar a compensar los riesgos allí.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el martes que la entidad se enfrenta a una situación "inusual", con riesgos tanto para sus mandatos de empleo como de inflación que está inclinando su enfoque hacia el primer objetivo.

"Mi opinión es que la inflación sigue siendo demasiado alta mientras que el mercado laboral, aunque se está enfriando, sigue estando en gran medida en equilibrio", indicó Schmid. Mover la política monetaria a una postura "sólo ligeramente restrictiva" es el lugar adecuado mientras la Fed gestiona los riesgos de sus dos mandatos.

Si bien no comentó hacia dónde cree que se dirige la política de tasas de la Fed, señaló que "seguiré adoptando un enfoque dependiente de los datos para cualquier ajuste adicional en el tipo de política monetaria". (Editado en español por Carlos Serrano)