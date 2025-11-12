Schnabel del BCE dice que podría aceptarse leve rebasamiento de la inflación, aunque es improbable
- 1 minuto de lectura'
FRÁNCFORT, 12 nov (Reuters) - El Banco Central Europeo puede tolerar pequeñas desviaciones en su objetivo de inflación y no es probable que el año que viene, cuando se espera que sea inferior a la prevista, sea el comienzo de un periodo más largo de débil crecimiento de los precios, dijo el miércoles Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE.
"Mi visión es la de una economía que se está recuperando, con una brecha de producción que se está cerrando y que espera un impulso fiscal significativo que estimule la economía", declaró Schnabel en una conferencia de BNP Paribas.
"Y todo eso no es una economía que produzca presiones desinflacionistas", dijo Schnabel. "En todo caso, va en la otra dirección".
(Reporte de Balazs Koranyi; editado en español por Carlos Serrano)
- 1
El riesgo país perforó los 600 puntos, bajó el dólar y subieron los bonos
- 2
Charly García, brillante: el astro del rock argentino recibió el galardón mayor de los premios Konex
- 3
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 4
Pichetto detalló lo que dijo Barry Bennett durante la reunión organizada por Santiago Caputo: “Tenía información privilegiada”