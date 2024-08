Schnabel, del bce, mantiene la puerta abierta a nuevas bajadas de tipos

TALLIN, 30 ago (Reuters) - La inflación de la zona euro está cayendo según lo previsto, lo que reduce el riesgo de que nuevos recortes de tipos hagan descarrilar la desinflación, dijo el viernes Isabel Schnabel, miembro del Consejo del Banco Central Europeo (BCE), advirtiendo que aún persisten los riesgos para las perspectivas. Se espera que el BCE vuelva a recortar los tipos de interés el mes que viene, dada la relajación de las presiones sobre los precios, y es probable que los comentarios de Schnabel refuercen esas apuestas, dado que la "línea de base" del banco ya asumía dos recortes más de los tipos este año, tras el recorte inicial de junio. "Los datos recientes siguen siendo coherentes con el escenario de referencia, que prevé que la inflación retroceda de forma sostenible hasta nuestro objetivo del 2% a finales de 2025", dijo Schnabel en una conferencia en Tallin, Estonia. Aunque Schnabel no abogó directamente por una relajación de la política monetaria, dijo que una nueva reducción gradual de los tipos podría no hacer descarrilar el proceso de desinflación, como temían algunos responsables de política monetaria. "Junto con los indicios de una posible disminución del dinamismo económico en otras partes del mundo, hay menos riesgo de que una nueva reducción moderada y gradual de la restricción de la política monetaria pueda descarrilar el camino de vuelta a la estabilidad de precios", añadió Schnabel. Aun así, Schnabel, una voz influyente entre los dirigentes monetarios de línea más dura que impulsaron la mayor racha de subidas de tipos de interés del BCE en 2022-23, dijo que la inflación podría evolucionar de forma muy diferente, sobre todo si el crecimiento salarial no se modera como se espera en la actualidad.

"Aunque las encuestas sugieren un crecimiento salarial más débil en el futuro, la naturaleza escalonada de las negociaciones salariales implica que los trabajadores podrían tardar más de lo previsto en recuperar su poder adquisitivo", añadió Schnabel.

El crecimiento salarial también podría seguir siendo elevado porque el mercado de trabajo sigue siendo tenso y un desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra podría poner en entredicho la hipótesis del BCE de que el crecimiento salarial no es más que el reflejo de un proceso de recuperación después de que la inflación erosionara el poder adquisitivo de los trabajadores. El repunte de la productividad, esperado desde hace tiempo, también parece retrasarse y el escaso crecimiento de la productividad, que puede verse exacerbado por las tensiones comerciales, también podría presionar los salarios, añadió Schnabel. (Información de Balazs Koranyi; edición de Helen Popper; editado en español por Mireia Merino)

Reuters