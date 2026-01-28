Schnabel, del BCE, ve tasas estables durante un largo periodo

FRANKFURT, 28 ene (Reuters) - La política del Banco Central Europeo está en un "buen lugar" y se espera que las tasas de interés se mantengan en sus niveles actuales durante un largo periodo, declaró el miércoles en un discurso Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, según las diapositivas de su presentación.

Los mercados financieros prevén tasas estables durante todo el año, pero la reciente debilidad del dólar podría reducir la inflación importada justo cuando el crecimiento de los precios está a punto de no alcanzar el objetivo del 2% fijado por el BCE, y varios responsables de la política monetaria plantearon el miércoles el tipo de cambio como una posible preocupación. (Reportaje de Balazs Koranyi; Edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)