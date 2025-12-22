Schnabel no ve una subida de tipos en un futuro próximo

FRÁNCFORT, 22 dic (Reuters) - Isabel Schnabel, responsable de política económica del Banco Central Europeo, no espera una subida de las tasas de interés en un futuro previsible, pero las presiones inflacionistas existentes obligan a elevar los costes de financiación, dijo en una entrevista publicada el lunes.

"Creo que no es previsible una subida de las tasas de interés en un futuro próximo", dijo a un podcast del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Pero también creo que (...) tenderemos a tener fuerzas inflacionistas, que eventualmente llevarán a tener que subir de nuevo las tasas de interés", agregó. (Reportaje de Francesco Canepa Edición en español de Juana Casas)