Scholes y Butt le aconsejan "madurar" a Licha Martínez

Los exjugadores Paul Scholes y Nicky Butt le aconsejaron "madurar" al defensa argentino Lisandro Martínez, del Manchester United, tras su contundente respuesta a las críticas recibidas por estas leyendas del equipo inglés.

Licha Martínez desafió a Scholes a que fuera a su casa para hablar con él después de que el exvolante inglés y su excompañero en el United, Butt, se burlaran de la estatura del campeón mundial argentino.

Scholes y Butt se mofaron de las posibilidades de Martínez de ganar los duelos aéreos contra el imponente delantero noruego Erling Haaland, del City, durante el derbi de Manchester jugado el sábado.

Ambos bromearon diciendo que Haaland levantaría a Martínez y "correría con él".

Pero Martínez cumplió una actuación impecable en la victoria del United por 2-0, seguida de su mordaz respuesta a las críticas de Scholes y Butt.

Los exjugadores del United retomaron el tema en el último episodio de su podcast "The Good, The Bad and The Football" el lunes.

Scholes elogió la actuación de Licha Martínez, pero afirmó que aún tiene algunas dudas sobre el argentino de 28 años.

“Eso motiva a la gente”, dijo sobre las críticas. “Creo que tenemos que atribuirnos parte del mérito por la actuación de Martínez el sábado”.

Martínez “tuvo un partido brillante, pero cuando empiezas a hablar y a fanfarronear, este deporte suele volverse en tu contra”, advirtió Scholes.

“Todavía no he cambiado de opinión. Sigo sin estar seguro de que se pueda ganar una liga con él. Tiene que demostrarlo a lo largo del tiempo. Lo que hizo el sábado fue brillante, pero tiene que mantener ese nivel”, añadió.

Scholes afirmó haber intercambiado mensajes con Martínez en las redes sociales y haberle dado su número de teléfono, pero “no ha recibido respuesta”.

Butt, por su parte, dijo que la reacción del defensa argentino a sus comentarios planteaba dudas sobre su mentalidad. Y afirmó que ni él ni el Colorado tienen problemas personales con Licha.

“Es una broma, es obvio que Haaland no va a cogerlo en brazos y salir corriendo con él, es una figura retórica”, dijo.

“Creo que cuando alguien se enfada tanto por algo que se dice en los medios o en un podcast... y dice: 'Ven a mi casa', que madure”, afirmó Butt.

“En serio, si te vas a poner tan sensible porque alguien diga algo sobre ti, no deberías estar en un club de fútbol grande, porque te pasará lo mismo durante el resto de tu carrera en el Manchester United”, agregó.