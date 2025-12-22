Schumer pide al Senado demandar al Departamento de Justicia por registros de Epstein

NUEVA YORK (AP) — El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó a sus colegas el lunes a demandar al Departamento de Justicia por la publicación gradual y fuertemente censurada de registros relacionados con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Schumer presentó una resolución que, de ser aprobada, le ordenaría a la cámara alta presentar o sumarse a demandas con el objetivo de obligar al Departamento de Justicia a cumplir con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada el mes pasado que requería la divulgación de los registros a más tardar el viernes pasado.

“En lugar de transparencia, la administración Trump dio a conocer una pequeña fracción de los archivos y censuró grandes porciones de lo poco que proporcionaron", manifestó Schumer. "Esto es un encubrimiento flagrante”.

En ausencia de apoyo republicano, la resolución de Schumer es simbólica en gran medida. El Senado está en receso hasta el 5 de enero, más de dos semanas después de que venció el plazo. Incluso entonces, probablemente será sumamente difícil lograr que sea aprobada. Pero les permite a los demócratas continuar con una campaña de presión para la divulgación que los republicanos esperaban poder dejar atrás.

El Departamento de Justicia indicó que planea dar a conocer registros de manera continua hasta fin del año. Atribuyó el retraso al lento proceso de censurar los nombres de las víctimas y otra información de identificación. Hasta ahora, el departamento no ha notificado la llegada de nuevos registros.

Ese enfoque hizo enfurecer a algunas acusadoras y legisladores que lucharon para que se aprobara la ley de transparencia. Los registros que se dieron a conocer, incluidas fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, registros judiciales y otros documentos, ya eran públicos o estaban fuertemente censurados, y muchos carecían del contexto necesario.

Hubo pocas revelaciones en las decenas de miles de páginas de registros que se han dado a conocer hasta ahora. Algunos de los registros más esperados —tales como entrevistas a víctimas efectuadas por el FBI y memorandos internos que arrojan luz sobre decisiones para aplicar cargos— no estaban allí.

Tampoco se mencionó a algunos personajes poderosos que estuvieron en la órbita de Epstein, como el ex príncipe Andrés del Reino Unido.

El fiscal general adjunto Todd Blanche defendió el domingo la decisión del Departamento de Justicia de dar a conocer sólo una fracción de los archivos para cuando venció el plazo, diciendo que ello era necesario para proteger a las sobrevivientes de abuso sexual por parte del desacreditado financiero.

Blanche prometió que el gobierno de Trump cumpliría con su obligación requerida por la ley. Pero enfatizó que el departamento está obligado a actuar con cautela al dar a conocer miles de documentos que pueden incluir información delicada. Y dijo que el precedente legal ha establecido desde hace tiempo que las obligaciones de proteger la privacidad de las víctimas permiten a las autoridades ir más allá de los plazos para garantizar que estén protegidas.

Blanche, el segundo al mando del Departamento de Justicia, también defendió su decisión de retirar varios archivos relacionados con el caso de su página web pública, incluida una fotografía que mostraba a Trump, menos de un día después de que se publicaron.

Los archivos faltantes, que estaban disponibles el viernes pero ya no eran accesibles el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban a mujeres desnudas, y una mostraba una serie de fotografías encima de una cómoda y en cajones. En esa imagen, que estaba dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein por largo tiempo.

Blanche indicó que los documentos fueron retirados debido a la preocupación de que también pudieran mostrar a víctimas de Epstein. Blanche señaló que la foto de Trump y los otros documentos se volverían a publicar una vez que se hicieran censuras, de ser necesario, para proteger a las sobrevivientes.

La fotografía de Trump fue devuelta a la página web pública sin alteraciones el domingo, luego de que se determinó que una preocupación de algunos trabajadores del gobierno de que la imagen pudiera mostrar a víctimas resultó infundada, manifestó el Departamento de Justicia.

“No estamos censurando información sobre el presidente Trump, ni sobre ningún otro individuo involucrado con el señor Epstein, y esa versión, que no se basa en hechos en absoluto, es completamente falsa”, declaró Blanche en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC.

Blanche dijo que Trump considera que el asunto de Epstein es "un engaño" porque "existe esta versión por allí de que el Departamento de Justicia está ocultando y protegiendo información sobre él, lo cual es completamente falso".

“Los archivos de Epstein existieron durante años y años y años, y no escuchamos ni un pío de un solo demócrata en los últimos cuatro años y, sin embargo... de repente, de la nada, al senador Schumer de repente le importan los archivos de Epstein”, agregó Blanche. "Esa es la farsa".

___

El periodista de The Associated Press Kevin Freking en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.