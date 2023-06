Schwartzman se queda sin argumentos ante Tsitsipas

El griego Stefanos Tsitsipas (5º) no dejó ninguna opción al argentino Diego Schwartzman (95º); 6-2, 6-2 y 6-3, este viernes en la tercera ronda de Roland Garros.

En la Suzanne Lenglen Schwartzman, semifinalista en 2020, estuvo muy lejos del nivel del finalista en 2021.

"Fue bastante simple de su lado el partido. Yo cometí muchos errores no forzados, no logré ser competitivo en cuanto a la velocidad del juego, siempre dominó los puntos", analizó Schwartzman.

"Con el frío y la noche mi bola no le hacía daño, él hacía y deshacía en los tres sets", añadió.

Tsitsipas jugará en octavos con el austriaco Sebastian Ofner, 118º y procedente de la clasificación, la gran sorpresa a estas alturas del torneo.

"No fue para nada fácil, de lejos el partido más difícil para mí desde el comienzo del torneo en términos de concentración. Diego no me dio ningún punto gratuito y me hizo falta paciencia", aseguró el griego de 24 años.

El finalista en el último Abierto de Australia dejó incluso uno de los golpes del torneo, sacó su magnífico revés a una mano para pasar la bola por el exterior del poste de la red desde el fondo de la pista.

"No es algo que se trabaje, tomé la decision en la última milésima de segundo. Vi la apertura y me dije, 'olvídate de la red, no la necesitas en esta situación", explicó en la entrevista a pie de cancha ante la leyenda Mats Wilander.

"Fue un buen partido, cometí algunos errores no forzados un poco extraños, pero estoy contento de haber completado un gran combate", añadió.

Schwartzman se va de Roland Garros con dos triunfos que pusieron fin a su mala racha de cinco derrotas consecutivas en el polvo de ladrillo.

"Ahora tengo que bajar las revoluciones de estos primeros meses. Cometí errores por perder más partidos de lo normal, por perder posiciones en el ranking. Viene bien haber ganado dos partidos aunque hoy ha sido un poco frustrante", concluyó.

El sábado saltarán a la pista los otros tres argentinos clasificados para la tercera ronda; Tomás Martín Etcheverry (46º ATP) frente a Borna Coric (16º), Genaro Olivieri (227º) ante Holger Rune (6º), y Francisco Cerúndolo (23º) contra Taylor Fritz (8º).

Jc/pm/mcd

AFP