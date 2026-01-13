Scott Adams, creador de la tira cómica "Dilbert", muere a los 68 años

Scott Adams, cuyo popular cómic "Dilbert" capturó la frustración de los trabajadores de oficina y satirizó lo ridículo de la cultura moderna laboral hasta que fue abruptamente retirado en 2023 por comentarios racistas, ha fallecido. Tenía 68 años.

Su primera exesposa, Shelly Miles, anunció el fallecimiento el martes en una transmisión en vivo publicada en las cuentas de redes sociales de Adams. "Ya no está con nosotros", afirmó. Adams reveló en 2025 que tenía cáncer de próstata que se había extendido a sus huesos. Miles había dicho que estaba recibiendo cuidados paliativos en su hogar en el norte de California el lunes.

"Tuve una vida increíble", decía parte del comunicado. "Di todo lo que tenía".

En su apogeo, "Dilbert", con su héroe sin boca, con gafas, camisa blanca de manga corta y una corbata roja perpetuamente enrollada, apareció en 2.000 periódicos en todo el mundo en al menos 70 países y 25 idiomas.

Adams fue el receptor en 1997 del Premio Reuben de la Sociedad Nacional de Caricaturistas, considerado uno de los premios más prestigiosos para caricaturistas. Ese mismo año, "Dilbert" se convirtió en el primer personaje ficticio en aparecer en la lista de la revista Time de los estadounidenses más influyentes.

"Estamos apoyándolo porque es nuestro portavoz para las lecciones que hemos acumulado, pero que tenemos demasiado miedo de expresar, en nuestro esfuerzo por evitar el homicidio en cubículos", dijo la revista.

Las tiras de "Dilbert" se fotocopiaban rutinariamente, se colgaban, se enviaban por correo electrónico y se publicaban en línea, una popularidad que generaría libros superventas, mercancías, comerciales para Office Depot y una serie de televisión animada, con Daniel Stern dando voz a Dilbert.

El colapso del imperio “Dilbert”

Todo colapsó rápidamente en 2023 cuando Adams, que era blanco, se refirió repetidamente a las personas negras como miembros de un "grupo de odio" y dijo que ya no "ayudaría a los estadounidenses negros". Más tarde dijo que estaba siendo hiperbólico, pero continuó defendiendo su postura.

Casi de inmediato, los periódicos dejaron de publicar "Dilbert" y su distribuidor, Andrews McMeel Universal, rompió lazos con el caricaturista. The Sun Chronicle en Attleboro, Massachusetts, decidió mantener el espacio de "Dilbert" en blanco por un tiempo "como un recordatorio del racismo que impregna nuestra sociedad". Un libro planeado fue descartado.

"No está siendo cancelado. Está experimentando las consecuencias de expresar sus opiniones", dijo Bill Holbrook, el creador de la tira "On the Fastrack", a The Associated Press en ese momento. "Estoy completamente de acuerdo con que diga lo que quiera, pero luego tiene que asumir las consecuencias de decirlo".

Adams relanzó la misma tira cómica diaria bajo el nombre de Dilbert Reborn a través de la plataforma de video Rumble, popular entre los conservadores y grupos de extrema derecha. También presentó un pódcast, "Real Coffee", donde hablaba sobre varios temas políticos y sociales.

Después de que el programa nocturno de Jimmy Kimmel en ABC fuera suspendido en septiembre tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Adams defendió la libertad de expresión.

"¿Me gustaría algo de venganza?", dijo Adams. "Sí. Sí, lo disfrutaría. Pero eso no significa que lo obtenga. Eso no significa que deba perseguirlo. No significa que el mundo sea un lugar mejor si sucede".

Cómo comenzó “Dilbert”

Adams, quien obtuvo una licenciatura de Hartwick College y un MBA de la Universidad de California, Berkeley, trabajaba como oficinista en la compañía telefónica Pacific Bell en la década de 1980, compartiendo sus caricaturas para divertir a sus compañeros de trabajo. Dibujó a Dilbert como un programador de computadoras e ingeniero para una empresa de alta tecnología y envió un lote a editores de caricaturas.

“La visión de la vida de oficina era nueva, acertada y perspicaz”, dijo Sarah Gillespie, quien ayudó a descubrir “Dilbert” en la década de 1980 en United Media, al Washington Post. “Primero busqué humor y solo en segundo lugar arte, lo cual con ‘Dilbert’ fue algo bueno, ya que el arte es universalmente reconocido como... no genial”.

La primera tira cómica de “Dilbert” apareció oficialmente el 16 de abril de 1989, mucho antes de comedias sobre el lugar de trabajo como “Office Space” y “The Office”. Retrataba la cultura corporativa como un mundo kafkiano, al estilo de “Severance”, de pesada burocracia y puntos de referencia sin sentido, donde el esfuerzo y la habilidad de los empleados eran subestimados.

La tira introduciría el “Dilbert Principle” (El principio de Dilbert): Los trabajadores más ineficaces serán sistemáticamente trasladados al lugar donde puedan hacer el menor daño: la gestión.

“A lo largo de la historia, siempre ha habido momentos en que está muy claro que los gerentes tienen todo el poder y los trabajadores ninguno”, dijo Adams a Time. “A través de ‘Dilbert’, pensaría que el equilibrio de poder ha cambiado ligeramente”.

Otros personajes de la tira incluían al jefe de cabello puntiagudo de Dilbert; Asok, un joven e ingenuo pasante; Wally, un holgazán de mediana edad; y Alice, una trabajadora tan frustrada que era propensa a frecuentes arrebatos de ira. Luego estaba la mascota de Dilbert, Dogbert, un megalómano.

“Hay una cierta cantidad de ira que necesitas para dibujar cómics de ‘Dilbert’”, dijo Adams al Contra Costa Times en 2009.

En 1993, Adams se convirtió en el primer caricaturista sindicado en incluir su dirección de correo electrónico en su tira. Eso desencadenó un diálogo entre el artista y sus fanáticos, dando a Adams una fuente de ideas para la tira.

“Dilbert” también era conocido por generar aforismos, como “Todos los rumores son ciertos, especialmente si tu jefe los niega” y “Comencemos esta reunión preliminar previa”.

“Si puedes llegar a la paz con el hecho de que estás rodeado de idiotas, te darás cuenta de que la resistencia es inútil, tu tensión se disipará y podrás sentarte y reírte a costa de los demás”, escribió Adams en su libro de 1996 “Dilbert Principle””.

En un caso de la vida real, un trabajador de Iowa fue despedido del Casino Catfish Bend en 2007 por publicar una tira cómica de “Dilbert” en el tablón de anuncios de la oficina. En la tira, Adams escribió: ”¿Por qué parece que la mayoría de las decisiones en mi lugar de trabajo son tomadas por lémures borrachos?” Un juez más tarde falló a favor del trabajador; Adams ayudó a encontrarle un nuevo trabajo.

Un oscurecimiento gradual

Aunque la caída de la carrera de Adams pareció rápida, los lectores cuidadosos de “Dilbert” vieron un oscurecimiento gradual del tono de la tira y el descenso de su creador hacia la misoginia, la antiinmigración y el racismo.

Atrajo atención por comentarios controvertidos, incluyendo decir en 2011 que las mujeres son tratadas de manera diferente por la sociedad por la misma razón que los niños y los discapacitados mentales: “es simplemente más fácil así para todos”. En una publicación de blog de 2006, cuestionó el número de muertos del Holocausto.

En junio de 2020, Adams tuiteó que cuando el programa de televisión “Dilbert” terminó en 2000 después de solo dos temporadas, fue “el tercer trabajo que perdí por ser blanco”. Pero, en ese momento, lo culpó a la baja audiencia y los cambios de horario.

Las creencias de Adams comenzaron a filtrarse en sus tiras. En una de 2022, un jefe dice que las evaluaciones de desempeño tradicionales serían reemplazadas por una puntuación de “despertar”. Cuando un empleado se queja de que eso podría ser subjetivo, el jefe dice: “Eso te costará dos puntos de tu puntuación de despertar, intolerante”.

Adams puso buena cara a su caída en desgracia, tuiteando en 2023: “Solo la moribunda industria de Fake News izquierdista me canceló (por noticias fuera de contexto, por supuesto). Redes sociales y banca sin afectar. Vida personal mejorada. Nunca he sido más popular en mi vida. Cero resistencia en persona. Conservadores negros y blancos apoyándome sólidamente”.

El martes, el presidente Donald Trump recordó a Adams como un “Gran Influenciador”.

“Era un tipo fantástico, que me gustaba y respetaba cuando no era popular hacerlo. Luchó valientemente una larga batalla contra una terrible enfermedad”, publicó el presidente en su plataforma de redes sociales Truth Social.