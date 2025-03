Scottie Scheffler ante un lienzo en blanco en busca de su tercer título del Players Championship

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El Players Championship tiene cuatro décadas de historia en TPC Sawgrass que sugiere que no favorece un estilo particular de golf —jugador potente o jugador de precisión, gran juego corto o consumado jugador de hierro. Y luego está Scottie Scheffler.

En una de sus actuaciones más notables en una temporada asombrosa, Scheffler casi se retira en la segunda ronda debido a una lesión en el cuello, hizo tres birdies tardíos el sábado para al menos mantenerse en la pelea, y luego superó un déficit de cinco golpes para ganar con un 64 el año pasado.

Se convirtió en el primer ganador consecutivo del torneo principal del Gira de la PGA, lo que significa poco para el jugador número uno del mundo mientras busca su tercer título consecutivo.

“¿Qué tiene que ver el torneo del año pasado con este año?” dijo el martes después de jugar una ronda de práctica de nueve hoyos con Sam Burns, Patrick Cantlay y Xander Schauffele.

“¿Qué tiene eso que ver con lo que estoy tratando de hacer esta semana? No mucho, ¿verdad? ¿Cómo? ¿empiezo un tiro bajo par? ¿Empiezo en dos bajo par?”, dijo. “Es genial haber ganado este torneo los últimos dos años, pero ¿puedo confiar en algunas de esas experiencias cuando me presente en el primer tee y me dé un poco de confianza?"

Así se siente sobre todo 2024, cuando ganó nueve torneos —siete de la Gira de la PGA, incluyendo el Masters y The Players, la medalla de oro olímpica y el evento Hero World Challenge en las Bahamás.

Año nuevo, capítulo nuevo.

No ha hecho mucho desde entonces, todo por unos ravioles. Scheffler se cortó la mano derecha con una copa de vino que estaba usando para cortar ravioles durante la Navidad, una lesión que requirió cirugía y lo mantuvo fuera de la competencia hasta febrero.

Los resultados han sido mediocres según sus estándares —especialmente el estándar del año pasado. Scheffler no parece estar ni un poco impaciente.

“El año pasado es el año pasado. No estoy tratando de replicarlo. No estoy tratando de mirar hacia atrás,” dijo. “Al final del día, está en el pasado. Fue un gran año. Estoy tremendamente agradecido. Viví una vida completa en un año. Pasaron muchas cosas grandiosas, y estoy muy agradecido por eso.”

Enfrenta otro campo que puede ofrecer puntuaciones bajas y grandes números, contra un grupo que es tan fuerte como puede ofrecer la Gira.

“Es el tipo de campo donde necesitas que muchas cosas salgan bien para estar en la mezcla,” dijo Adam Scott, quien ganó en Sawgrass en 2004 y no ha competido seriamente desde entonces.

Scheffler no es el único jugador que ha tenido un comienzo lento. El campeón del PGA y del Abierto Británico, Xander Schauffele, jugó el torneo inaugural en Kapalua y luego se ausentó dos meses esperando que una lesión en una costilla sanara. Regresó la semana pasada en el frágil Bay Hill y logró hacer el corte en el 58º torneo consecutivo en el PGA Tour.

Schauffele es otro ejemplo de cómo TPC Sawgrass no recompensa los resultados pasados. Fue subcampeón en su debut en 2018. Fue subcampeón el año pasado. Entre esos dos años, tuvo un trío de cortes fallidos y un modesto empate en el puesto 19.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.