Scottie Scheffler busca la “Jarra de Clarete” en el Abierto Británico y reflexiona sobre su significado

PORTRUSH, Irlanda del Norte (AP) — Scottie Scheffler ha ganado más torneos y majors que nadie en los últimos tres años. Es el número uno del mundo y nadie se le acerca. Nada significaría más para él que salir de Royal Portrush con la jarra de clarete de plata.

¿Y luego?

Ahí es donde el golf se complica un poco para Scheffler, quien ama su trabajo y todo el esfuerzo que conlleva, pero que el martes se encontró buscando lo que todo esto significa.

Pronunció una asombrosa reflexión antes del Abierto Británico sobre la realización personal. La respuesta corta: no son las dos chaquetas verdes del Masters, el Trofeo Wanamaker que ganó en el Campeonato de la PGA, los tres Premios Jack Nicklaus como jugador del año del PGA Tour o la FedEx Cup.

"¿Es genial poder ganar torneos y lograr las cosas que he logrado en el golf? Sí, me trae lágrimas a los ojos solo pensarlo porque literalmente he trabajado toda mi vida para ser bueno en este deporte", dijo Scheffler.

"Pero al final del día, no estoy aquí para inspirar a la próxima generación de golfistas", expresó. "No estoy aquí para inspirar a alguien a ser el mejor jugador del mundo porque, ¿cuál es el punto? Esta no es una vida plena. Es plena desde el sentido de logro, pero no es plena desde el sentido de los lugares más profundos de tu corazón".

Sus comentarios se dan en un año en que Rory McIlroy cumplió su sueño de vida de ganar el Masters, con lo que completó el Grand Slam de carrera. McIlroy habló el mes pasado sobre sentirse cansado de que le pregunten sobre sus próximas metas, la próxima montaña que quiere escalar.

"Probablemente no me di suficiente tiempo para asimilarlo todo. Pero esa es la naturaleza del golf profesional", comentó McIlroy. “Es como estar en la rueda de hámster”.

Aquí es donde Scheffler podría ser diferente. Parece disfrutar de la rueda de hámster. No hay una próxima montaña que encontrar porque está ocupado en la cima.

Le encanta la persecución. Quiere el premio. Encuentra satisfacción en poner el trabajo. La emoción viene de la competencia. Scheffler también odia perder, sin importar lo que esté en juego.

"Scottie es alguien que se toma bien en serio el golf", dijo su caddie, Ted Scott.

Disputaron un partido en Cypress Point este año. Fue el cuarto día de Scheffler balanceando un palo desde que se perforó la mano derecha con una copa de vino en un accidente mientras hacía ravioles.

Scheffler le dio diez golpes, y comenzó la cuenta regresiva.

Scott hizo su aproximación a cinco pies y se sentía bien con sus posibilidades, hasta que el tiro de Scheffler retrocedió y golpeó la bola de golf de su caddie. Ambos hicieron birdie.

Scheffler ganó el siguiente hoyo y dijo lo suficientemente alto para que Scott escuchara: "Nueve".

Ganó el siguiente hoyo con un par y dijo aún más fuerte, "OCHO".

"Estaba seis bajo par en seis hoyos", dijo Scott. "Le di los US$100 y dije: 'No digas nada más. Quiero disfrutar mi día'".

Esto es lo que impulsa a Scheffler: ganar el Masters, ganar una apuesta con su caddie, ganar cualquier cosa. Ha ganado 19 veces desde su primer título en el Abierto de Phoenix de 2022. Estrictamente por su cálculo, eso serían 38 minutos de celebración.

"A veces la sensación solo dura unos dos minutos", dijo. "Es bastante emocionante y divertido, pero simplemente no dura tanto".

Entonces, ¿de dónde viene la realización si no es de ganar?

Scheffler está arraigado en su fe, en una vida familiar simple con una esposa con la que ha estado desde la secundaria, un hijo de 15 meses, tres hermanas y amigos que no son parte de la comunidad del tour.

"Amo el desafío. Amo poder jugar este juego para ganarme la vida. Es una de las mayores alegrías de mi vida", manifestó. "Pero, ¿llena los deseos y anhelos más profundos de mi corazón? Absolutamente no".

A menudo dice que el golf no lo define como persona, y dijo que si llegara a un punto en el que el deporte afectara la vida en casa, "ese será el último día que juegue aquí para ganarme la vida".

Ha tenido momentos de apreciación, sin duda.

Hubo un momento el verano pasado cuando su esposa, Meredith, estaba en la sala de estar y él estaba en su oficina. Salió con la chaqueta verde del Masters y la chaqueta a cuadros de ganar en Hilton Head. Tenía el trofeo del Players Championship en una mano y otro trofeo en la otra.

"¿Qué tal, Mere?", le dijo a su esposa.

Scheffler se rió al contar la historia. No está seguro de por qué lo hizo, excepto que fue divertido. Y luego volvió al trabajo. Siempre está el próximo torneo.

"Hay muchas personas que llegan a lo que pensaban que las iba a llenar en la vida, y llegas allí, llegas al número uno del mundo, y dicen: '¿Cuál es el punto?' Realmente creo eso porque, ¿cuál es el punto? ¿Por qué quiero ganar este torneo tan desesperadamente? Eso es algo con lo que lucho a diario.

"Es como presentarse en el Masters cada año. ¿Por qué quiero ganar este torneo de golf tan desesperadamente? ¿Por qué quiero ganar el Open Championship tan desesperadamente? No lo sé", dijo. "Porque, si gano, va a ser increíble por dos minutos.

"Luego llegaremos a la próxima semana".

Xander Schauffele pasó tiempo con él en los Juegos Olímpicos el verano pasado. Schauffele ganó dos majors el año pasado, incluido el claret jug. Lo que tienen en común es no quedarse en los laureles.

"Por eso ha sido el número uno y ni siquiera ha olfateado mirar hacia atrás", dijo Schauffele.

“Si estuviera sentado allí mirando todos sus trofeos todos los días, estoy seguro de que seguiría jugando un gran golf, pero no creo que sea ese tipo”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.