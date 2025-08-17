Scottie Scheffler remonta cuatro golpes y gana el BMW Championship, su quinta victoria del año

OWINGS MILLS, Maryland, EE. UU. (AP) — Scottie Scheffler borró un déficit de cuatro golpes en cinco hoyos y luego dio un golpe decisivo en el desafiante par tres del hoyo 17 al embocar desde 82 pies para birdie, lo que lo llevó a la victoria el domingo en el BMW Championship, su quinto título del PGA Tour del año.

Scheffler cerró con ronda de 67, tres bajo par, para una victoria por dos golpes y se convirtió en el primer jugador desde Tiger Woods (2006-07) en ganar al menos cinco veces en el PGA Tour en años consecutivos.

Robert MacIntyre no hizo un birdie hasta el hoyo 16, pero se mantuvo en el juego después de perder su gran ventaja, principalmente cuando Scheffler comenzó a fallar putts cortos.

El escocés se acercó a un golpe del líder al llegar al 17, el hoyo más difícil en Caves Valley, con una bandera trasera derecha en un green seco que inclinaba hacia la derecha hacia el agua. Scheffler fue un poco a la izquierda en el rough, la bola quedó bien colocada, pero el tiro aún era intimidante.

La dejó a unos 60 pies de distancia y la vio rodar, y luego rodar, y luego frenar hasta que cayó en el hoyo.

MacIntyre solo pudo mirarlo y observar al jugador número uno del mundo en otra temporada extraordinaria. MacIntyre, quien hizo 18 birdies en los primeros 45 hoyos del torneo, solo hizo dos en los últimos 27 hoyos. Terminó con 73.

No ha terminado para Scheffler, quien lidera a los 30 jugadores que avanzaron al Tour Championship en East Lake con la oportunidad de convertirse en el primer campeón repetido de la FedEx Cup desde que la serie comenzó en 2007.

Los 30 jugadores en East Lake pueden ganar el cheque de US$10 millones por el primer lugar. El campo incluye a Harry Hall, el único jugador que se metió en el top 30 el domingo.

Scheffler, quien terminó con 15 bajo par con un acumulado de 265 golpes, tiene 18 títulos en los últimos tres años y seis meses desde su primer título del PGA Tour en Phoenix.

