SCP Corcovado Wilderness Lodge e Innoceana anuncian una colaboración para la conservación del vital ecosistema marino de Costa Rica

LAGUNA BEACH, California--(BUSINESS WIRE)--mar. 16, 2023--

Tras la incorporaci贸n de la primera propiedad internacional de la familia de SCP Hotels, Soul Community Planet ha anunciado una asociaci贸n con Innoceana, una organizaci贸n mundial de conservaci贸n marina sin fines de lucro que trabaja con el fin de preservar los oc茅anos para las generaciones futuras. Esta nueva asociaci贸n llevar谩 la aventura de la conservaci贸n marina y el nuevo Centro de Investigaci贸n Innoceana Corcovado (ICRC, por sus siglas en ingl茅s) al SCP Corcovado Wilderness Lodge.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005584/es/

The Soul Community Planet / Innoceana partnership will bring marine conservation adventures and the new Innoceana Corcovado Research Center (ICRC) to the SCP Corcovado Wilderness Lodge and will offer immersive ocean adventure and conservation programming, including snorkeling and scuba diving at Ca帽o Island. (Photo: Innoceana / Laura Vanopdenbosch)

El ICRC ser谩 un centro completo de expedici贸n e investigaci贸n ubicado a la salida de la playa, en el SCP Corcovado Wilderness Lodge, a poca distancia de la entrada de San Pedrillo, en el Parque Nacional Corcovado. Las nuevas instalaciones incluir谩n un centro de buceo, equipos de esn贸rquel y kayak, un aula al aire libre y un laboratorio de investigaci贸n. Tambi茅n ofrecer谩n programas inmersivos de aventura oce谩nica y conservaci贸n, lo que incluye esn贸rquel y submarinismo en Isla del Ca帽o, seguimiento de ballenas con hidr贸fonos y otras oportunidades educativas dirigidas por bi贸logos para aprender sobre los animales de los humedales y del pi茅lago.

Para quienes busquen una experiencia m谩s avanzada, SCP Corcovado Wilderness Lodge e Innoceana ofrecer谩n expediciones de conservaci贸n marina de cinco d铆as, que permitir谩n a los hu茅spedes trabajar junto a cient铆ficos e investigadores experimentados en el estudio y la protecci贸n del entorno marino.

Una parte de la recaudaci贸n de las actividades del ICRC se destinar谩 a apoyar los esfuerzos de Innoceana, incluida su labor fundamental de conservaci贸n marina y educaci贸n en Costa Rica.

El ICRC se centrar谩 en el estudio de las ballenas jorobadas, las tortugas marinas y el coral, con especial atenci贸n en la rehabilitaci贸n y la restauraci贸n. Adem谩s, el buque de investigaci贸n de Innoceana tendr谩 su base en la Hacienda en Sierpe del SCP Corcovado Wilderness Lodge.

鈥淪oul Community Planet es una empresa de hoteler铆a integral en crecimiento, fundada sobre los valores de la salud, la amabilidad y la ecolog铆a. En esencia, SCP atiende a quienes se identifican con el poderoso movimiento del consumo consciente鈥, expres贸 el fundador y director general de Soul Community Planet, Ken Cruse. 鈥淣uestros hu茅spedes suelen ser muy conscientes de dejar los lugares que visitan mejor, como resultado de sus estancias. Con este fin, nuestra nueva asociaci贸n con Innoceana les permitir谩 a nuestros visitantes en Costa Rica tener una funci贸n importante en la mejora del fr谩gil ecosistema marino de la Pen铆nsula de Osa, mientras disfrutan de una amplia gama de inolvidables ecoaventuras鈥.

鈥淓stamos realmente complacidos de asociarnos con SCP Corcovado Wilderness Lodge para ofrecer a sus hu茅spedes oportunidades de aprender e involucrarse directamente en la conservaci贸n del ecosistema marino 煤nico que se encuentra en Pen铆nsula de Osa, Costa Rica鈥, manifest贸 Carlos Mallo, fundador y director general de Innoceana. 鈥淵 lo que es a煤n m谩s importante, esta asociaci贸n tambi茅n ayudar谩 a Innoceana a ampliar nuestros esfuerzos de investigaci贸n y conservaci贸n con el fin de proteger este ecosistema cr铆tico para las generaciones venideras鈥.

El inicio de esta asociaci贸n forma parte del programa Every Stay Does Good (Cada estad铆a hace el bien) de SCP, que tiene el prop贸sito de generar resultados positivos cuantificables en el mundo cada vez que un visitante se hospeda en uno de sus establecimientos. Como parte de esta iniciativa, cada hotel de SCP trabaja con expertos locales para desarrollar programas que promuevan los valores de la salud, la amabilidad y la ecolog铆a de Soul Community Planet y contribuyan a dar respuesta a las necesidades del destino anfitri贸n. Por ejemplo, SCP Hilo se ha asociado con el Fondo para la Naturaleza de Haw谩i para ayudar a mantener v铆rgenes las playas de la isla al propiciar la recuperaci贸n de los desechos marinos. En Laguna Beach, SCP se ha asociado con Boardriders Foundation y SeaTrees by Sustainable Surf para promover la plantaci贸n de un 鈥溍bol marino鈥 por cada estancia de hu茅spedes en el SCP Hotel de Laguna Beach. El programa Every Stay Does Good tambi茅n incluye asociaciones en curso con One Tree Planted, WE Charities y Miracles For Kids.

El SCP Corcovado Wilderness Lodge es un hotel de cuatro estrellas independiente frente a la playa que cuenta con una casona principal, 14 villas con jard铆n, una casa de tres dormitorios sobre la playa, restaurante de servicio completo, dos bares, un club de playa, tres piscinas y un sinf铆n de instalaciones de ecoaventura.

El establecimiento est谩 siendo renovado en varias fases y se est谩 llevando a cabo un programa de remodelaci贸n de todas las habitaciones de hu茅spedes, el restaurante, la casa de la playa y las instalaciones, junto con la incorporaci贸n de un spa completo con un espacio dedicado a un Yoga Shala (casa del yoga) y para meditaci贸n. Los est谩ndares de la renovaci贸n respaldan el compromiso de SCP con la sostenibilidad y la conservaci贸n.

Los hu茅spedes del SCP Corcovado Wilderness Lodge ya pueden empezar a hacer reservas para sus aventuras en Innoceana a partir de abril.

Acerca de Innoceana

Innoceana es una organizaci贸n mundial de conservaci贸n marina sin fines de lucro que trabaja para preservar el oc茅ano para las generaciones futuras y capacitar a las comunidades costeras mediante el acceso a la educaci贸n y a herramientas innovadoras.

Acerca de Soul Community Planet

Soul Community Planet (SCP), con sede en Laguna Beach, California, naci贸 de la visi贸n de hacer del mundo un lugar mejor y atender a quienes valoran el bienestar, la amabilidad y la sostenibilidad. Como primera y 煤nica empresa de hoteler铆a integral, los destinos de SCP, dise帽ados de forma artesanal, ofrecen alojamientos limpios, frescos, energ茅ticamente eficientes y con un bajo nivel de residuos, opciones alimentarias que priorizan el consumo de plantas, espacios para socializar, colaborar y trabajar, junto con experiencias de bienestar superiores. Los nueve hoteles de SCP incluyen SCP Colorado Springs, SCP Redmond (Oregon), SCP Depoe Bay (Oregon), SCP Hilo, SCP Seven4One, Laguna Riviera Resort, SCP Mendocino Inn and Farm, Salishan Coastal Lodge by SCP Hotels y SCP Corcovado Wilderness Lodge. SCP apoya una serie de causas que comparten su visi贸n a trav茅s del programa Every Stay Does Good (Cada estad铆a hace el bien) y de la donaci贸n del 5 % de sus ganancias a causas que se alinean con sus valores fundamentales. Para m谩s informaci贸n, visite Soulcommunityplanet.com o scphotels.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230316005584/es/

CONTACT: Liana Miller

Engaged Communication en nombre de SCP

liana@engagedcommunication.net

714-423-4394

Keyword: costa rica united states central america north america california

Industry keyword: lodging destinations vacation travel other transport environmental health maritime transport tourist attractions environment other travel

SOURCE: Soul Community Planet

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 03/16/2023 05:11 pm/disc: 03/16/2023 05:10 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230316005584/es

AP