SDC22: Aqara presenta la interoperabilidad avanzada de dispositivos con SmartThings, subrayando su compromiso con una experiencia de hogar inteligente sin fisuras

Aqara, un proveedor l√≠der de productos para el hogar inteligente, se ha asociado con Samsung Electronics durante el Congreso de Desarrolladores de Samsung 2022 (‚ÄúSDC22‚ÄĚ) en San Francisco, demostrando el compromiso de las dos compa√Ī√≠as con una experiencia de usuario del hogar inteligente sin fisuras. Desde que se iniciara la asociaci√≥n estrat√©gica a principios de este a√Īo, Aqara y Samsung han estado colaborando para integrar los dispositivos Matter y Zigbee de Aqara con Samsung SmartThings, la tecnolog√≠a l√≠der para la vida conectada y el futuro de la IoT.

Aqara es uno de los primeros participantes en el programa de acceso temprano SmartThings Matter. Las dos empresas comparten el objetivo com√ļn de promover la interoperabilidad sin fisuras entre diferentes dispositivos, marcas y plataformas de IoT y est√°n probando conjuntamente los dispositivos habilitados para Matter de Aqara con SmartThings para garantizar una transici√≥n fluida al nuevo est√°ndar.

En SDC22, Aqara tambi√©n mostr√≥ sus dispositivos basados en Zigbee que son compatibles con SmartThings. Aqara se uni√≥ al programa Work with SmartThings de Samsung a principios de este a√Īo, y ha estado trabajando con Samsung para integrar algunos de los dispositivos Zigbee de Aqara en el ecosistema SmartThings. Como resultado, m√°s de 20 dispositivos de Aqara recibir√°n la certificaci√≥n Work with SmartThings y se conectar√°n al ecosistema SmartThings en los pr√≥ximos meses, incluyendo sensores inteligentes, interruptores inteligentes y productos de tipo controlador, como controladores de persianas inteligentes y controladores de cortinas*. Se espera que otros dispositivos Aqara Zigbee se conecten al ecosistema SmartThings.

Los dispositivos Zigbee de Aqara serán compatibles con Matter a través de una actualización over-the-air (OTA) de los hub de Aqara. Esta actualización de software -que se espera que esté disponible en los próximos meses- permite a los usuarios de Aqara seguir disfrutando de sus actuales dispositivos Zigbee al tiempo que acceden a las ventajas de Matter. Además, Aqara también tiene previsto introducir una nueva gama de productos basados en Thread con soporte nativo de Matter. Todos los dispositivos Matter de Aqara podrán conectarse a SmartThings.

La creciente sinergia entre los ecosistemas de Aqara y SmartThings aporta a√ļn m√°s simplicidad e interoperabilidad a los futuros hogares inteligentes. Samsung y Aqara est√°n trabajando para ampliar la asociaci√≥n a segmentos verticales y, en √ļltima instancia, llevar las experiencias del hogar conectado a m√°s hogares de todo el mundo.

* Los dispositivos de Aqara que se espera que se beneficien de la compatibilidad con SmartThings incluyen el sensor de puertas y ventanas T1, el sensor de movimiento T1, el sensor de temperatura y humedad T1, el sensor de fugas de agua T1, el sensor de luz T1, el sensor de movimiento de alta precisión T1 y el mini interruptor inalámbrico T1, mando a distancia inalámbrico T1 (de una y dos palancas), Cube T1 Pro, botón inteligente inalámbrico H1, interruptor de pared inteligente H1 Pro (estilo americano, sin neutro, de una y dos palancas), interruptor de pared inteligente H1 Pro (con neutro, de una, dos y tres palancas), enchufe inteligente (UE), controlador de persianas, controlador de cortinas (Zigbee 1. 2), el controlador de tiras LED T1 y el controlador de regulación T1 Pro.

