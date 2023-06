Se abre la puerta al Real Madrid para fichar a Mbappé

PARÍS (AP) — La puerta se ha abierto para que el Real Madrid intente fichar a Kylian Mbappé, ya que el astro francés ha decidido no extender hasta 2025 su contrato con el Paris Saint-Germain.

Después de la súbita salida de Karim Benzema, el Madrid se quedó sin un atacante de prestigio, y Mbappé encaja perfectamente con el perfil.

Podría ser que la tercera sea la buena para el Madrid, luego que el PSG rechazó una oferta de 180 millones de euros (190 millones de dólares) por Mbappé en 2021. El Madrid también se quedó esperando el año pasado cuando Mbappé — en medio de una desmedida expectativa de que iba a firmar con el gigante español — pactó un nuevo contrato con el PSG.

El mismo incluyó una opción para un año adicional. Pero la ha informado al club francés que no ejecutará la cláusula de renovación de 12 meses más en su contrato que finalizará la próxima temporada.

Mbappé confirmó su decisión en una carta que envió al PSG, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la correspondencia. La persona, que pidió no ser identificada debido a que no está autorizada a comentar públicamente, también indicó que el PSG no permitirá que el jugador se vaya como agente libre.

Esto abrió de inmediato la posibilidad de que el Madrid y otros clubes se aboquen a tratar de fichar a Mbappé durante el verano.

Mbappé emergió en Twitter el martes para rechazar la versión de un periódico sobre que quiere irse al Madrid este mismo verano: "MENTIRAS. Cada vez más grandes. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento”, escribió.

Hace dos semanas, durante la ceremonia de entrega de premios de la liga francesa al final de la temporada, Mbappé aseguró que iba a jugar en el PSG la próxima campaña. Pero no especificó si permanecerá en el club de la capital más allá de 2024.

Ello deja al PSG con el dilema de dejarle que cumpla su contrato y que firme por nada a cambio, ya sea con el Madrid o cualquier otro.

El delantero de 24 años ha mantenido un prolongado idilio con el Madrid.

Visitó al club cuando era un adolescente antes de inclinarse por el Mónaco, club que le vendió al PSG en 2017.

Quizás tenga que embarcarse pronto en otro vuelo a la capital de España.

Benzema, reinante Balón de Oro, se despidió del Madrid la semana pasada tras una trayectoria de 648 partidos, 25 trofeos y 354 goles como merengue. Fichó con Al-Ittihad, convirtiéndose en la más reciente estrella del fútbol que se marcha a la liga de Arabia Saudí tras los pasos de Cristiano Ronaldo, quien juega para Al-Nassr.

Dada su declarada ambición de ganar una Liga de Campeones y el Balón de Oro, es poco probable que Mbappé quiere acompañarles siendo tan joven.

Con el presidente del Madrid Florentino Pérez en plan de reconstruir el plantel, la actual coyuntura le permite tener una nueva oportunidad de cortejar a Mbappé, especialmente cuando el PSG no tolerará dejarle ir gratis al final de la próxima temporada.

Aunque el Madrid tendrá que pagar un salario desorbitante, el hecho que el PSG no quiera perderle por nada a cambio tal vez reduzca la ficha de traspaso.

Y el Madrid tiene recursos a disposición en sus arcas tras la salida de Benzema. También se fueron Eden Hazard y Marco Asensio, otros jugadores que cobraban altos salarios. Según versiones de prensa, Asensio tendría pactado un acuerdo para fichar con el PSG.

Algo que podría complicar la negociación es el hecho que el Madrid está por desembolsar 130 millones de euros (139 millones de dólares) por Jude Bellingham, el habilidoso volante inglés de 19 años, procedente del club alemán Borussia Dortmund.

Los clubes alcanzaron un acuerdo para el traspaso, pero aún faltan "coordinar y completar" detalles contractuales, según dijo el Dortmund la semana pasada.

Es poco probable que esa operación no llegue a buen puerto.

¿Tendrá el Madrid el dinero suficiente para adquirir a Mbappé?

AP