Se acabaron los sobres rojos: netflix pondrá fin al negocio de dvd por correo

Por Dawn Chmielewski

18 abr (Reuters) - Netflix Inc está poniendo fin a su negocio de DVD por correo, según informó la empresa en un blog el martes, poniendo fin al servicio que comenzó hace unos 25 años.

La empresa afirma que su negocio de alquiler de DVD se ha ido reduciendo y que no podrá seguir ofreciendo un servicio de calidad. Netflix enviará los últimos discos el 29 de septiembre.

"Aquellos icónicos sobres rojos cambiaron la forma en que la gente veía series y películas en casa - y allanaron el camino para el cambio al streaming", dijo el Co-CEO de Netflix Ted Sarandos en un blog anunciando que el servicio de DVD había entrado en su "última temporada".

Marc Randolph, cofundador de Netflix, describió en su autobiografía cómo él y su cofundador Reed Hastings habían coqueteado con la idea de desafiar a Blockbuster Video con casetes VHS de venta por correo, pero les habría costado demasiado. En su lugar, se decidieron por una propuesta más rentable: DVD vendidos y alquilados por internet.

Era un riesgo calculado que el incipiente reproductor de DVD, que salió a la venta por primera vez en Estados Unidos en 1997, calara en el consumidor. El servicio se lanzó en 1998 con menos de 1.000 títulos, según el relato de Randolph.

"Apostar por los DVD era un riesgo", escribió Randolph en su libro "That Will Never Work: El nacimiento de Netflix y la asombrosa vida de una idea" Y añadía: "Pero también podría ser nuestra forma de abrir por fin esa categoría".

(Reporte de Dawn Chmielewski en Los Ángeles y Yuvraj Malik en Bengaluru; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

Reuters