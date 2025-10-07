Se agrava el aislamiento político de Macron mientras aliados lo abandonan y piden su dimisión

PARÍS (AP) — El asediado presidente francés Emmanuel Macron sufrió un nuevo golpe el martes cuando dos de sus ex primeros ministros se distanciaron de él, mientras enfrentaba una creciente presión para renunciar tras el colapso de su último gobierno.

Édouard Philippe fue el primer primer ministro de Macron después de que llegó al poder en 2017, y Gabriel Attal había sido previamente uno de los lugartenientes más leales del presidente francés, nombrado primer ministro en enero de 2024, durante el segundo mandato de Macron. Attal luego expresó su descontento con la sorprendente decisión de Macron en junio de 2024 de disolver la poderosa cámara baja del parlamento, la raíz de la crisis actual.

Sus decisiones separadas de marcar una línea entre ellos y Macron ilustraron cómo la autoridad del presidente está siendo socavada por su incapacidad para ofrecer un gobierno estable.

La agitación política ha atrapado a Francia durante más de un año, derivada de la disolución de la Asamblea Nacional que desencadenó nuevas elecciones. El resultado fue un Parlamento lleno de opositores a Macron que han derribado sus gobiernos minoritarios uno tras otro.

Attal, hablando el lunes por la noche con la emisora TF1, asestó el primer golpe, diciendo: "Como muchos franceses, ya no entiendo las decisiones del presidente".

Philippe luego aumentó la presión el martes, diciendo que Macron debería convocar elecciones presidenciales anticipadas y dimitir después de que la Asamblea Nacional adopte un presupuesto para 2026. Macron ha dicho previamente que completará su segundo y último mandato presidencial hasta su fin en 2027.

Philippe dijo que Macron "debería decir que no podemos dejar que lo que hemos estado experimentando durante los últimos seis meses se prolongue.

Otros 18 meses serían demasiado largos y perjudicarían a Francia".

La difícil misión de Lecornu

La última crisis estalló con la abrupta renuncia el lunes del primer ministro Sébastien Lecornu, el cuarto primer ministro de Macron desde la disolución, después de Attal, Michel Barnier y François Bayrou.

Después de aceptar la renuncia de Lecornu, Macron le dio a su aliado de 39 años otras 48 horas para llevar a cabo "negociaciones finales" en interés de la estabilidad nacional, un aparente esfuerzo de último recurso para encontrar algún tipo de salida al último estancamiento y ganar tiempo para decidir su próximo paso.

Lecornu se reunió el martes con funcionarios de la llamada Socle Commun, o "plataforma común", una coalición de conservadores y centristas que había proporcionado una base de apoyo, aunque inestable, para los primeros ministros de Macron antes de romperse cuando Lecornu nombró un nuevo gabinete el domingo por la noche.

El nuevo gobierno colapsó luego en menos de 14 horas, cuando el dirigente conservador Bruno Retailleau retiró su apoyo.

La izquierda quiere gobernar, la extrema derecha pide nuevas elecciones

Macron, ahora con índices de aprobación en mínimos históricos, no ha indicado su próximo movimiento. Sus rivales han sugerido tres opciones: renunciar, convocar nuevas elecciones o nombrar un primer ministro fuera de su campo político.

La tercera opción, conocida como "cohabitación", ha sido defendida por los partidos de izquierda. Una coalición de izquierda, el Nuevo Frente Popular, ganó la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas francesas de 2024, superando a la extrema derecha pero sin lograr una mayoría.

La alianza, sin embargo, se desmoronó rápidamente y tanto los socialistas como los comunistas ahora están en desacuerdo con el partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, Francia Insumisa.

"Es la opción de la cohabitación, ser llamados a asumir la responsabilidad y finalmente poder cambiar verdaderamente la vida de los franceses, lo que preferimos", declaró la líder del partido Verde, Marine Tondelier, a la cadena France Televisions.

Por otro lado, la extrema derecha está pidiendo elecciones anticipadas. El Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, actualmente liderando por mucho en las encuestas, cree que nuevas elecciones legislativas podrían jugar a su favor.

"Hago un llamado al presidente de la República para que escuche el sufrimiento del país, salga de su aislamiento y disuelva la Asamblea Nacional", indicó el presidente del Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella. "Debemos volver al pueblo francés para que puedan elegir una mayoría por sí mismos.

“Estamos listos para asumir la responsabilidad”.

Mientras tanto, muchos franceses suenan desencantados.

“La impresión es que la Quinta República está en soporte vital, en un respirador, con morfina, y tal vez deberíamos pensar en cambiar todo eso un poco”, señaló Guillaume Glade, un trabajador de 36 años, a The Associated Press. “Hay grietas por todos lados, y podemos sentirlo”.

El corresponsal Alex Turnbull en París contribuyó con esta nota. Petrequin reportó desde Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.