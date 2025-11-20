Se agravan las inundaciones en el centro de Vietnam, donde ya han muerto 16 personas

HANOI, 20 nov (Reuters) -

El número de víctimas mortales de una nueva ronda de lluvias torrenciales, inundaciones y corrimientos de tierra en el centro de Vietnam desde el fin de semana ha aumentado a 16, según un informe gubernamental publicado el jueves, y el nivel del agua ha seguido subiendo en ciudades y pueblos ya inundados.

Las precipitaciones superaron los 1.500 milímetros en varias zonas del centro del país en los últimos tres días. La región alberga un cinturón clave de producción de café, así como las playas más populares del país, pero es muy propensa a tormentas e inundaciones.

Las inundaciones y corrimientos de tierra han dejado también cinco desaparecidos y han inundado más de 43.000 casas y más de 10.000 hectáreas de cultivos, según el informe de la agencia gubernamental de gestión de catástrofes.

Los comerciantes afirmaron el miércoles que las aguas también han inundado las plantaciones de café y han dificultado la cosecha en curso en la región.

Según el Gobierno, más de 553.000 hogares y empresas siguen sufriendo apagones después de que las inundaciones dañaran las redes eléctricas.

VARADOS EN LOS TEJADOS

Fotografías compartidas en medios de comunicación estatales muestran a residentes, incluidos niños, sentados en los tejados de casas inundadas y pidiendo ayuda a través de las redes sociales.

"¡Si hay algún grupo ahí fuera, por favor, que nos ayude! Llevamos sentados en el tejado desde las 10 de la noche de ayer, incluidos niños y adultos", publicó un residente de la provincia de Khanh Hoa en una página local de Facebook. Junto a la publicación había una fotografía de un grupo de personas sentadas en el tejado metálico de una casa inundada mientras llovía a cántaros.

Las fotos también muestran varias zonas residenciales de las provincias de Khanh Hoa, Gia Lai y Dak Lak sumergidas en el agua.

Se han desplegado fuerzas navales para ayudar a los ciudadanos varados en Khanh Hoa, informó el jueves la Agencia de Noticias Vietnamita, que añadió que las aguas de las inundaciones han alcanzado niveles récord en muchas zonas.

RESCATAN A UNA NIÑA DE UNA CASA DERRUMBADA

Una niña de siete años fue rescatada a última hora del miércoles en Da Lat tras quedar repentinamente sepultada por un corrimiento de tierras, informó el diario Nhan Dan.

El desprendimiento, provocado por las fuertes lluvias, derribó y sepultó parte de la casa donde se encontraba la niña, según el artículo.

Una foto que acompañaba a esta información mostraba la mano de la niña sobresaliendo de un montón de tierra, rocas y hormigón roto cuando llegaron los equipos de rescate.

La sacaron al cabo de hora y media con una pierna rota y la llevaron al hospital. Según el artículo, se encuentra estable.

La agencia nacional de previsión meteorológica advirtió de que el miércoles se producirían más inundaciones y corrimientos de tierra, ya que las fuertes lluvias continuarán en la región.

