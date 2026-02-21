Se amplía la investigación sobre Andrés, los británicos rechazan a los Windsor

Este escándalo también involucra al expríncipe Andrés, entre muchos de los ricos y poderosos del mundo. Este escándalo culminó el jueves con la humillante detención policial del hermano menor del rey Carlos III y tercer hijo de la difunta reina Isabel II, durante casi 12 horas, seguida de una liberación que no exonera los cargos.

Mientras la aprobación de la familia real cae por debajo del 50% por primera vez en los últimos tiempos, la investigación sobre el ex duque de York, de 66 años, continúa a buen ritmo. De hecho, se está expandiendo.

Por un lado, están los registros —ahora en su tercer día consecutivo— en la extensa antigua residencia de la Royal Lodge, adyacente al Castillo de Windsor.

La Policía del Valle del Támesis fue llamada para investigar la presunta mala conducta de Andrés en el ejercicio de un cargo público, en relación con la información confidencial que obtuvo como emisario comercial del gobierno de Londres en Asia, la cual filtró para permitir ganancias a su amigo Jeffrey, entre 2010 y 2011.

Por otro lado, las líneas de investigación actualmente en curso en la etapa preliminar por al menos otros ocho departamentos de policía se están consolidando en nuevas implicaciones británicas de las nuevas revelaciones en los archivos de Epstein. Empezando con el caso de la trata de mujeres jóvenes, a veces menores de edad, que el intermediario puso a disposición de amigos VIP en todo el mundo a través de los vuelos privados de su infame Lolita Express.

Entre mediados de la década de 1990 y 2018, estos vuelos supuestamente trajeron a más de 80 niñas solo a Londres, acogidas por diversas figuras, incluido el propio Andrés. En algunos casos, incluso aterrizaron en el Palacio de Buckingham, donde el expríncipe tenía una oficina personal durante el reinado de su madre, Isabel.

En este sentido, Scotland Yard está interrogando a agentes actuales y anteriores de la Realeza y Protección Especializada (RaSP), interrogándolos sobre el presunto encubrimiento de años de visitas clandestinas recibidas por el exduque en diversas propiedades.

Mientras tanto, la encuestadora Ipsos ha visto caer el índice de aprobación de los participantes hacia la monarquía al 47%, lo que indica una disminución de la simpatía por todos los miembros prominentes de la dinastía: desde el rey Carlos, de 77 años, que baja 5 puntos porcentuales hasta el 48%, hasta el propio príncipe Guillermo y su esposa Catalina, que se mantienen en primer lugar con el 63% y el 62%, pero han bajado un 8% y un 7% respectivamente.

Esto a pesar del intento de los medios de comunicación del establishment de mostrarse inflexibles con Andrés, ocultando así el hecho de que, en agosto de 2023, fue el heredero al trono quien organizó el paseo de su tío "réprobo" ante las cámaras a una misa familiar en Balmoral.

Todo esto en un contexto marcado por una minoría abiertamente hostil y una indiferencia generalizada, así como por una desafección generalizada entre los jóvenes y las minorías étnicas, destinada a moldear cada vez más el futuro.

Esta tendencia se está acelerando en comparación con los últimos años, a pesar de los intentos del tribunal por remediar la situación, prometiendo, por ejemplo, no interferir con el histórico proyecto de ley anunciado por el gobierno de Keir Starmer —que a su vez se ve afectado por la grave implicación del exministro de Trabajo, excomisario de la UE y exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, en el caso Epstein— para excluir a Andrés de la línea de sucesión a la corona.

"Este es un asunto exclusivo del Parlamento", reconoció una fuente del Palacio de Buckingham al Times. (ANSA).