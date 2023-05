Se anuncian los finalistas de los premios internacionales: The Smarter E Europe celebra las últimas innovaciones en el mundo de la nueva energía

Munich y pforzheim, alemania--(business wire)--may. 12, 2023--

La plataforma más grande de Europa para la industria energética, The smarter E Europe junto a sus cuatro exhibiciones, además de mostrar las últimas tecnologías, soluciones y modelos comerciales para el nuevo mundo energético, celebrará a los pioneros e innovadores detrás de estas ideas. Los mejores de cada categoría recibirán el reconocimiento de los premios The smarter E AWARD, Intersolar AWARD, ees AWARD y, como novedad este año, Power2Drive AWARD y EM-Power AWARD. Un panel de expertos ha anunciado los finalistas preseleccionados para estos premios internacionales. Se anunciará quiénes son los ganadores el 13 de junio de 2023, en la víspera de The smarter E Europe, en el Centro Internacional de Congresos de München (ICM). The smarter E Europe y sus cuatro exposiciones (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe y EM-Power Europe) tendrán lugar del 14 al 16 de junio de 2023 en Messe München. Allí, 2200 expositores en 17 salas de exposiciones con un enorme espacio de exposición de 180 000 metros cuadrados recibirán a más de 85 000 visitantes de 160 países diferentes.

Inteligente, innovadora e interdisciplinaria: The smarter E Europe, la plataforma más grande de Europa para la industria energética, pone el foco en temas clave para el nuevo mundo energético, en particular, la energía solar, la tecnología de almacenamiento, la gestión de la energía, las redes inteligentes y la movilidad eléctrica. The smarter E AWARD 2023 celebra proyectos excepcionales que incluyen la colaboración intersectorial. De hecho, en 2023, entre los finalistas se han seleccionado varias empresas start-ups. Entre los finalistas, cabe destacar a la empresa alemana HPS Home Power Solutions combina sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía de hidrógeno y está utilizando su tecnología innovadora para suministrar una propiedad comercial completa (en la ciudad de Meckenheim, en las afueras de Bonn) con electricidad y calor 100 % neutros en carbono por primera vez. Por su parte, Fenecon, una empresa con sede en la Baja Baviera, ha desarrollado la primera estación de carga para autobuses eléctricos que se utilizará en la red de transporte público de Suiza. Otros finalistas incluyen a la empresa alemana Maschinenfabrik Reinhausen y a la empresa española Wallbox Charge.

La industria solar se propuesto como su misión primordial a la eficiencia en todo, desde módulos fotovoltaicos hasta inversores de cadena para instalaciones independientes y sistemas mejorados de montaje y monitoreo. Los finalistas del premio Intersolar AWARD 2023 son excelentes ejemplos de esto. Debido a la incorporación de los objetivos de protección climática de la Unión Europea y el aumento de los precios de la energía que continúan impulsando la demanda de módulos fotovoltaicos en el mercado residencial, los fabricantes han respondido desarrollando módulos de rendimiento cada vez más alto que miden un tamaño máximo de dos metros cuadrados, tal como es el caso de los módulos ABC de Shenzhen Aiko Digital Energy Technology de China. Asimismo, los módulos fotovoltaicos flexibles de Apollo Power, finalista proveniente de Israel del premio AWARD, también son un gran ejemplo del creciente número de soluciones especializadas que se están desarrollando para techos con capacidad de carga reducida. Por otro lado, a medida que la tecnología de bombas de calor se generaliza cada vez más, otra tendencia clave es la creciente demanda de generación simultánea de electricidad y calor a baja temperatura mediante módulos fotovoltaicos térmicos (PVT, por sus siglas en inglés). El módulo Sunmaxx PX-1 de la empresa alemana Sunmaxx PVT es un fantástico ejemplo de esto y más que digno de un lugar entre los finalistas de este año para el premio Intersolar AWARD.

Si se quiere lograr un suministro de energía confiable a partir de fuentes renovables, las baterías y los sistemas de almacenamiento de energía son tecnologías vitales para lograrlo. El almacenamiento de energía se está convirtiendo en un tema cada vez más importante y esto se deja ver en los finalistas preseleccionados para los premios ees AWARDs 2023. Este año, la mayoría de los productos y soluciones pioneros que ha seleccionado el panel de expertos pertenecen al campo de los sistemas de almacenamiento residencial. Esto se debe a que crece la demanda de sistemas de almacenamiento móvil compactos con inversores que se pueden usar tanto en la red como fuera de la red en conexión con instalaciones de balcones fotovoltaicos, y el EcoFlow PowerStream del finalista EcoFlow de China es un gran ejemplo de esta tecnología. Otra tendencia, en términos de la química de las celdas, son las celdas de litio-hierro-fosfato, como lo demuestra el sistema de almacenamiento TrinaStorage Elementa y un sistema modular de almacenamiento residencial de Huawei.

Este año, por primera vez, las tecnologías y los modelos comerciales que promueven la movilidad libre de emisiones serán reconocidos con el nuevo premio Power2Drive AWARD. Todos los finalistas preseleccionados han desarrollado productos y servicios innovadores en las áreas de movilidad eléctrica e infraestructura de carga, soluciones de carga bidireccional, servicios de movilidad o soluciones de software. Actualmente, una de las grandes tendencias de la industria es optimizar las estaciones de carga con energía fotovoltaica a través de cajas de pared de CA que utilizan carga monofásica y trifásica, como es el caso del eCharger del finalista SMA Solar Technology de Alemania. Otra área de enfoque clave para 2023 es el desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos ligeros, como e-scooters o e-bikes, para su uso en espacios públicos. Muchas de estas estaciones de carga cuentan con módulos solares integrados. En este sentido, la estación de carga Helios del finalista Solum Photovoltaic Innovation de España es un fantástico ejemplo de esta tecnología.

Otra novedad de 2023 es el premio EM-Power AWARD. Este novedoso premio reconoce a las empresas que cuentan con tecnologías y servicios pioneros y que han hecho una valiosa contribución a un suministro estable de energía renovable las 24 horas del día, todos los días. Los productos y soluciones desarrollados por los finalistas para el EM-Power AWARD 2023 ayudan a integrar las energías renovables, los sistemas de almacenamiento, los usuarios avanzados, la movilidad eléctrica y los conceptos de transformación de electricidad en calor ("power-to-heat") en el sistema energético o permitir que los flujos de energía sean monitoreados y controlados en todos los niveles de la red y entre los participantes de la red. Entre los finalistas preseleccionados se encuentran soluciones innovadoras de gestión de energía como LEWIZ del finalista Xemex (Bélgica), WATTSTER Box de Wattando (Alemania), el sistema ChargePilot de The Mobility House (Alemania) y Energy Management System de EnExpert (Italia).

Los ganadores de todos estos prestigiosos premios de la industria (The smarter E AWARD, Intersolar AWARD, ees AWARD, Power2Drive AWARD y EM-Power AWARD) se anunciarán en la sala 1 del Centro Internacional de Congresos de München (ICM) el 13 de junio de 2023 a las 6:00 p. m., como parte de una ceremonia para celebrar sus logros.

