Se anuncian los ganadores de los Premios a la Prosperidad Digital en la 4 a Asamblea General de la Organización de Cooperación Digital

AMÁN, Jordania--(BUSINESS WIRE)--feb. 20, 2025--

La Organización de Cooperación Digital (DCO), la primera organización intergubernamental internacional independiente del mundo centrada en la aceleración del crecimiento de una economía digital inclusiva y sostenible, ha revelado los ganadores de los Premios a la Prosperidad Digital en una ceremonia celebrada en la cena de gala de su 4. a Asamblea General organizada por el Reino Hachemita de Jordania, en el Mar Muerto.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250220618002/es/

Digital Prosperity Awards winners announced at 4th General Assembly of the Digital Cooperation Organization (Photo: AETOSWire)

Los premios, a los que asisten delegaciones de alto nivel de los 16 Estados miembros de la DCO, así como observadores, socios e invitados distinguidos de la DCO, tienen como objetivo reconocer iniciativas excepcionales en la adopción de mejores prácticas, políticas y estrategias para acelerar la transformación digital en sus respectivos países. El objetivo es acelerar el avance económico digital y sentar las bases para una cooperación constructiva, cultivando una visión y aspiraciones compartidas entre todas las partes interesadas. La ceremonia de entrega de los Premios a la Prosperidad Digital de este año fue patrocinada por Elm.

Las contribuciones globales que empoderan a los gobiernos, las empresas y las comunidades para colaborar y acelerar el avance económico digital se celebran en los siguientes pilares: Innovación digital, Transformación digital y Empoderamiento de la sociedad.

En 2025 se reconoció a un total de siete ganadores, que representan al sector público, al sector privado y a la sociedad civil. En el pilar de Innovación digital, Ynmo de Arabia Saudita ganó en la categoría de Soluciones tecnológicas disruptivas. El pilar de Transformación digital tuvo dos ganadores: Tuwaiq Academy de Arabia Saudita en la categoría de Cooperación y el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Arabia Saudita en la categoría de Toma de decisiones. En el pilar de Empoderamiento de la sociedad, el Instituto Nacional de Innovación y Tecnología Avanzada de Marruecos y NeuroTech de Jordania ganaron en la categoría de Medio ambiente, y Motto Vest Trading Pvt de Pakistán ganó en la categoría de Ética.

Además, se anunciaron dos ganadores de premios emblemáticos: un ganador del premio para miembros del DCO por Prosperidad digital para todos y un ganador internacional también por Prosperidad digital para todos.

El ganador del premio principal entre los Estados miembros de la DCO fue NeuroTech de Jordania, mientras que el ganador del premio principal internacional fue SPARK de los Países Bajos. Ambos ganadores del premio principal recibieron 200.000 dólares cada uno.

Su Excelencia el Ministro de Economía Digital y Emprendimiento de Jordania y Presidente de la Organización de Cooperación Digital (DCO), el Ingeniero Sami Smeirat, afirmó: “El Premio a la Prosperidad Digital representa un hito significativo en el camino hacia la transformación digital global, demostrando el compromiso de los Estados Miembros de adoptar las mejores prácticas y políticas para fomentar una economía digital inclusiva.”

Smeirat agregó: “En Jordania nos enorgullecemos de ser parte de estos esfuerzos internacionales destinados a permitir la prosperidad digital para todos, especialmente a la luz de los desafíos globales que requieren la cooperación internacional para lograr el avance tecnológico y la inclusión digital.”

Su Excelencia afirmó que “Jordania cree que la transformación digital no es meramente una opción sino una necesidad para lograr el desarrollo sostenible y crear nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes, mejorando nuestra capacidad para abordar los desafíos económicos y sociales.”

Deemah AlYahya, Secretaria General de la DCO, dijo: “Quiero felicitar a los ganadores de los prestigiosos Premios a la Prosperidad Digital de la DCO por sus logros excepcionales. Esto es solo el comienzo, y los premios serán un valioso apoyo para los proyectos ganadores en sus futuros proyectos. También hago llegar mi gratitud a nuestros jueces por sus contribuciones vitales para hacer realidad los Premios. Animo a los innovadores dedicados a mejorar las vidas y ampliar las oportunidades en la economía digital, tanto en los Estados miembros como a nivel mundial, a participar en nuestros próximos Premios.”

Añadió: “Los premios a la Prosperidad Digital encarnan el poder de la innovación para dar forma a un futuro digital más inclusivo. A través de estos premios, celebramos a quienes no solo están impulsando la tecnología, sino que la utilizan para impulsar el crecimiento económico y reducir la brecha digital, garantizando que el progreso digital genere oportunidades reales para todos.”

Los Premios a la Prosperidad Digital de la DCO tienen como objetivo reconocer iniciativas excepcionales en la adopción de mejores prácticas, políticas y estrategias para acelerar la transformación digital en sus respectivos países. El objetivo es acelerar el avance económico digital y sentar las bases para una cooperación constructiva, cultivando una visión y aspiraciones compartidas entre todas las partes interesadas.

Puede encontrar más información sobre el DCO en

www.DCO.org

www.twitter.com/DCOrg

www.linkedin.com/company/DCOrg

Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250220618002/es/

CONTACT: Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con

Ahmed Bayouni

media@DCO.org

KEYWORD: MIDDLE EAST AFRICA MOROCCO JORDAN SAUDI ARABIA NETHERLANDS ASIA PACIFIC EUROPE PAKISTAN

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES DATA MANAGEMENT SECURITY TECHNOLOGY SOFTWARE FINANCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: Digital Cooperation Organization

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/20/2025 09:38 PM/DISC: 02/20/2025 09:38 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250220618002/es