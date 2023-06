Se anuncian los ganadores del Premio Planeta Azul 2023

Tokio--(business wire)--jun. 14, 2023--

Este a帽o se conmemora la 32.陋 edici贸n del Premio Planeta Azul, un galard贸n internacional de medioambiente patrocinado por la Fundaci贸n Asahi Glass, presidida por Takuya Shimamura. Todos los a帽os, la Fundaci贸n selecciona a dos ganadores, personas u organizaciones que hayan contribuido de forma significativa a la resoluci贸n de los problemas medioambientales mundiales. Los galardonados con el Premio Planeta Azul 2023, elegidos por el Consejo de Administraci贸n son:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005933/es/

2023 recipients: (1) Prof. Penelope Lindeque, Prof. Richard Thompson, Prof. Tamara Galloway (2) Prof. Debarati Guha-Sapir (Photo: Business Wire)

1.

Profesor Richard Thompson OBE FRS (Reino Unido). Nacido en el Reino Unido el 15 de julio de 1963.

Universidad de Plymouth, director del Instituto Marino de la Universidad de Plymouth.

Profesora Tamara Galloway OBE (Reino Unido). Nacida en el Reino Unido el 6 de febrero de 1963.

Universidad de Exeter, responsable del Grupo de Investigaci贸n sobre Ecotoxicolog铆a, Universidad de Exeter.

Profesora Penelope Lindeque (Reino Unido). Nacida en el Reino Unido el 7 de septiembre de 1971.

Responsable de Ciencias de Ecolog铆a Marina y Biodiversidad, Plymouth Marine Laboratory (PML).

El profesor Richard Thompson, la profesora Tamara Galloway y la profesora Penelope Lindeque demostraron la presencia de micropl谩sticos en el oc茅ano, y desde entonces han cartografiado su ubicaci贸n desde las profundidades oce谩nicas hasta las monta帽as m谩s altas. Descubrieron que los micropl谩sticos son ingeridos por el zooplancton y otras especies marinas, y han logrado importantes avances en la comprensi贸n de los efectos de los micropl谩sticos en estos organismos marinos y en los procesos ecol贸gicos. Han conseguido influir en la legislaci贸n y la acci贸n mundiales, instando a la comunidad internacional a desarrollar soluciones que ayuden a abordar el creciente problema de la contaminaci贸n por pl谩sticos en el oc茅ano.

2.

Profesora Debarati Guha-Sapir (B茅lgica). Nacida en India el 11 de noviembre de 1953.

Directora fundadora del Centro de Investigaci贸n sobre Epidemiolog铆a de las Cat谩strofes (CRED), Universidad Cat贸lica de Lovaina.

Investigadora principal, Centro de Salud Humanitaria, Escuela de Salud P煤blica Bloomberg de Johns Hopkins.

La profesora Debarati Guha-Sapir fund贸 y dirigi贸 el desarrollo de la Base de Datos de Sucesos de Emergencia (EM-DAT), la primera infraestructura de datos sobre cat谩strofes mundiales provocadas por el cambio clim谩tico (tormentas, terremotos, etc.), agentes biol贸gicos (pandemias, etc.) y desastres humanitarios (conflictos, etc.). EM-DAT y su acervo de investigaci贸n de m谩s de treinta a帽os sirven de base cient铆fica para la elaboraci贸n de pol铆ticas basadas en pruebas, utilizadas por muchas organizaciones internacionales, gobiernos nacionales e institutos de investigaci贸n que trabajan en medidas de mitigaci贸n y adaptaci贸n al cambio clim谩tico, as铆 como en la prevenci贸n y mitigaci贸n de cat谩strofes.

鈥 Cada una de las personas galardonadas recibe un certificado al m茅rito, un trofeo conmemorativo y 500 000 d贸lares estadounidenses en met谩lico.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230607005933/es/

contact: la fundaci贸n asahi glass

Toshihiro Tanuma, PhD

Tel.: +81 3 5275 0620

Correo electr贸nico:post@af-info.or.jp

URL:www.af-info.or.jp/en

Keyword: belgium india united kingdom japan asia pacific europe

Industry keyword: science research sustainability environment environmental issues climate change university education

Source: the asahi glass foundation

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 06/14/2023 06:58 am/disc: 06/14/2023 06:55 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230607005933/es

AP