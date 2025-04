Se anuncian los ganadores en el concurso de fotografía global Concrete in Life 2024/25 de GCCA, que revela deslumbrantes imágenes de todo el mundo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--abr. 1, 2025--

Una impactante imagen de un patinador en Venice Beach (California, Estados Unidos) fue elegida como la foto del año 2024/25 de Concrete in Life. Fue seleccionada entre más de 20.000 imágenes que participaron del concurso global anual que lleva a cabo GCCA, donde se destaca la belleza y el rol esencial del concreto en todo el mundo.

OVERALL WINNER Venice Beach Skating by Henrik Hagerup Venice Beach, Los Angeles, USA

La imagen, que obtuvo el primer premio de 10.000 dólares estadounidenses, fue tomada por Henrik Hagerup en Venice Beach Skate Park (Los Ángeles, Estados Unidos). Las rampas de concreto del parque se inspiraron en la escena de patinaje de piscinas abandonadas de Los Ángeles de la década de 1970. La foto de Henrik fue anunciada como la ganadora de este año junto con cuatro ganadores de sus respectivas categorías y la elegida por el voto del público.

Thomas Guillot, director ejecutivo de GCCA, quien fue uno de los jurados del concurso de este año, señaló: “Las imponentes imágenes ponen de manifiesto el impacto positivo del concreto en nuestras vidas en todo el planeta. Sea infraestructura vital como puentes, ferrocarriles y carreteras por las que viajamos, o los hogares, las oficinas y las escuelas que habitamos, el concreto es un material verdaderamente versátil. Nuestro concurso permite que cualquier persona con un teléfono inteligente, además de los fotógrafos profesionales, tenga la oportunidad de mostrar lo esencial que es el concreto en nuestras vidas y lo hermoso que puede ser”.

Henrik Hagerup, cuya foto ganadora del máximo galardón capturó un momento sublime en Venice Beach, agregó: “Mi imagen es un homenaje a la forma en que el concreto, cuando se aborda con creatividad y pasión, hace posibles conexiones, sueños y un potencial ilimitado no solo en parques de patinaje, sino en comunidades de todo el mundo. Es un gran honor ganar el concurso Concrete in Life 2024/25”.

Se enviaron participaciones de todos los continentes, entre las que había imágenes de rascacielos y el mundo urbano moderno, además de infraestructura clave como redes de transporte, como ferrocarriles, puentes y carreteras, y otras estructuras importantes como defensa marítimas y represas. Las fotos también muestran interacciones humanas más íntimas en pueblos y espacios de juegos, además de arquitectura de exquisito diseño y mucho más.

Diane Hoskins, copresidenta global de Gensler, una de las firmas de diseño y arquitectura líderes a nivel mundial, uno de los jurados de la competencia, afirmó: " Estas imágenes ganadoras destacan la importancia del concreto en toda nuestra vida, además de reforzar la importancia de eliminar las emisiones de carbono del concreto. El excelente diseño de nuestros edificios e infraestructura es posible gracias a las importantes propiedades del concreto”.

Además del ganador del primer premio, se anunciaron otros cuatro ganadores en sus respectivas categorías, cada uno acreedor de un premio de 2500 dólares. Anvar Sadath TA fue nombrado ganador en la categoría Concreto urbano por esta foto llamada ‘Flujo urbano’, que fue tomada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) e incluye el icónico Burj Khalifa. Una foto de una estación de subte de Washington, D.C. tomada por Wentao Guo y llamada ‘La estructura como estética’ fue la ganadora de la categoría Infraestructura de concreto. Wellington Kuswanto se alzó con la categoría Concreto en la vida diaria por su imagen de Bedok Jetty (Singapur). La categoría Belleza y diseño vio como ganador a Artemio Layno por su foto ‘Edificio roto’ tomada en Ámsterdam (Países Bajos).

El premio Voto del público, que ascendía a 5000 dólares, fue para Mohamed Rafi por su fotografía ‘Aleteando por la vida’, tomada en Pondicherry (India).

Chris George, director de contenido de Digital Camera World y otro de los jurados del concurso de este año, comentó: “El concreto nos rodea por todas partes y tiene una belleza que no siempre es evidente para algunas personas. El concurso de fotografía global Concrete in Life sigue demostrando que es posible tomar imágenes impactantes de obras de arquitectura y el entorno hecho por el hombre que muestren la belleza de este material de construcción universal”.

Todos los ganadores y las fotos seleccionadas, además de una versión en línea de la galería, pueden verse en https://gccassociation.org/concreteinlife2425/

Más declaraciones de los ganadores:

Henrik Hagerup, ganador del primer premio por Venice Beach Skating, afirmó:“Es con verdadero honor, una inmensa alegría y mucha humildad que recibo la noticia de que han elegido mi imagen para representar a GCCA y obtener el primer premio del concurso Concrete in Life 2024/25.

Capturé mi foto en Venice Beach, en Los Ángeles, un destino pujante donde personas de todo el mundo vienen a disfrutar el sol, el océano y, por último, el icónico parque de patinaje, un espacio vibrante que es un imán para creatividad, donde siempre está pasando algo interesante. Cuando estoy en Los Ángeles, suelo pasar horas aquí, cámara en mano, esperando que surja el momento perfecto.

Mi imagen es un homenaje a la forma en que el concreto, cuando se aborda con creatividad y pasión, hace posibles conexiones, sueños y un potencial ilimitado no solo en parques de patinaje, sino en comunidades de todo el mundo".

Anvar Sadath TA, ganador de la categoría Concreto urbano - Flujo urbano, tomada en Dubái, señaló:"¡Es un honor ser el ganador del concurso Concrete in Life 2024/25 en la categoría Concreto urbano! Mi fotografía premiada captura la relación dinámica entre las estructuras de concreto y el dinámico paisaje urbano, y refleja la forma en que el concreto modela nuestras experiencias en la ciudad".

Wellington Kuswanto, ganador de la categoría Concreto en la vida diaria - Bedok Jetty en Singapur, comentó:“Estoy realmente muy contento de que los jurados hayan seleccionado mi foto como ganadora en la categoría de vida diaria. Bedok Jetty tiene un significado especial para mí, ya que monto en bicicleta allí y lo visito todos los fines de semana. Me inspiró a enviar la imagen de este lugar particular para el concurso, ya que muestra un espacio público hecho de estructuras de concreto que es utilizado activamente por muchas personas que participan de distintas actividades como parte de sus vidas cotidianas”.

Wentao Guo, ganador de la categoría Infraestructura de concreto - La estructura como estética, tomada en Washington, D.C. (Estados Unidos), explicó:“Tomé esta foto en una de las estaciones de metro de Washington, D.C. diseñadas por Harry Weese. Me cautivó el momento en que la fugacidad del transporte se encuentra con la perdurabilidad del concreto. Es un verdadero honor ser el ganador de esta categoría en el concurso Concrete in Life 24/25, y lo tomo como una valiosa oportunidad de revelar la esencia del concreto en el entorno edificado que nos rodea a través de mi lente”.

Artemio Layno, ganador de la categoría Belleza y diseño - Edificio roto, tomada en Ámsterdam, expresó:“Estoy realmente feliz y agradecido de que mi foto haya sido elegida para ser la ganadora de esta categoría en el concurso Concrete in Life 24/25. La tomé en Ámsterdam (Países Bajos), y me asombró lo creativo y moderno del diseño del edificio. Parecía recortarse y separarse en el medio de la estructura general por su diseño con gran cantidad de terrazas. El concreto no solo se usa por necesidad al crear estructuras, sino que también puede servir para mostrar obras artísticas que poseen una belleza increíble”.

Mohamed Rafi, ganador del Voto del público - Aleteando por la vida, tomada en Pondicherry (India), afirmó:"Es un verdadero honor ganar la categoría Voto del público en el concurso Concrete in Life 2024/25. Esta fotografía, tomada en Pondicherry (India), captura un momento cotidiano transformado por el arte: una anciana caminando frente a un mural que, sin saberlo, queda alineada con las alas de mariposa pintadas en una pared. Para mí, simboliza la resiliencia, la belleza oculta y la forma en que nuestro entorno nos modela de maneras que no siempre observamos. La fotografía callejera se trata de encontrar significado en momentos fugaces, y estoy muy contento de que esta imagen haya tenido repercusión en tantas personas".

Jurados

Diane Hoskins, copresidenta global de Gensler

Chris George, director de contenido de Digital Camera World

Thomas Guillot, director ejecutivo de GCCA

