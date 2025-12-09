Se avistaron presuntos drones sobre una base militar francesa, según las fuerzas armadas

Por Louise Rasmussen

PARÍS, 9 dic (Reuters) - Presuntos drones se avistaron sobrevolando una base de inteligencia militar francesa en tres noches distintas del mes pasado, informó el martes la Fuerza Aérea y Espacial francesa, la última de las posibles incursiones sobre lugares sensibles del país.

La semana pasada, la fiscalía francesa inició una investigación sobre unos drones que presuntamente sobrevolaron una base de submarinos nucleares en la costa atlántica.

Los vuelos de drones, en su mayoría de origen desconocido, han perturbado el espacio aéreo europeo en los últimos meses. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado estas incursiones de "guerra híbrida". Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de ser la responsable.

Los primeros avistamientos de drones sobre la base militar de Creil, en el norte de Francia, se produjeron el 26 de noviembre, según informó la Fuerza Aérea y Espacial francesa en un comunicado. La base de Creil alberga un centro de formación en materia de inteligencia, según dijo el coronel Thomas Bardin, que asumió el mando de la base el año pasado, al diario francés Le Parisien.

Una unidad respondió a los drones sospechosos del 26 de noviembre, según el comunicado, sin especificar si los neutralizó o simplemente los desbarató. Un helicóptero especializado no llegó hasta que los drones habían desaparecido, añadió.

Las difíciles condiciones meteorológicas impidieron confirmar si los presuntos avistamientos de las noches del 28 y 30 de noviembre eran drones o aviones comerciales, según el comunicado.

"Este lugar militar sensible no ha sufrido ningún daño y sigue siendo plenamente operativo para todas sus misiones (...). Se está llevando a cabo una investigación. Cualquier vínculo con provocaciones extranjeras es, en este momento, prematuro."

