Se celebran elecciones legislativas y locales en Gabón para terminar la transición política

Los gaboneses votaban el sábado en elecciones locales y legislativas, dobles comicios para cerrar la transición política iniciada tras el golpe de Estado de agosto de 2023, que puso fin a 55 años de poder de la dinastía Bongo.

Están llamados a votar unos 900.000 electores para designar 145 diputados y 3000 consejeros locales y municipales.

"Nuestro único objetivo es obtener una fuerte mayoría más allá de la mayoría absoluta, para representar nuestras ideas", declaró el presidente Brice Oligui Nguema en su página de Facebook la semana pasada.

Su partido, creado en julio, la Unión Democrática de Constructores (UDB), y el Partido Democrático Gabonés (PDG), fundado por el ex presidente Omar Bongo (1967-2009), presentaron la mayor parte de los candidatos pese a la presencia de muchos independientes.

El PDG apoya al presidente Oligui. La oposición, encarnada por el partido Juntos por Gabón, denunció acciones perjudiciales y una "voluntad de excluir a una parte del electorado", así como la organización de un fraude "a gran escala".

El Ministerio del Interior gabonés, encargado de la organización de los comicios, prometió un proceso transparente con "un escrutinio público" y "una noche electoral para difundir de manera continua los resultados provisionales".

Una segunda vuelta para la elección de diputados se llevará a cabo el 11 de octubre próximo.

