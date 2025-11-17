Se contrae economía de Japón por impacto de aranceles de EE. UU. en exportaciones

TOKIO (AP) — La economía de Japón se contrajo a un ritmo anual del 1,8% en el período de julio a septiembre, ya que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump afectaron las exportaciones y la inversión residencial privada se desplomó.

Los datos publicados por el gobierno japonés el lunes mostraron que, en una base trimestral, el producto interno bruto (PIB) de Japón, el valor total de sus bienes y servicios, cayó un 0,4% —la primera contracción en seis trimestres.

La tasa anualizada muestra lo que habría hecho la economía si la misma tasa continuara durante un año.

En el trimestre de abril a junio, la economía japonesa creció un 0,6% en el trimestre, y en el período de enero a marzo, mejoró un 0,2%.

Las exportaciones cayeron un 4,5% en términos anuales en los tres meses hasta septiembre.

A medida que Trump implementó aranceles más altos a las importaciones de muchos países a principios de este año, las empresas aumentaron sus exportaciones para intentar superar los mayores costos. Eso infló algunos de los datos anteriores de exportaciones.

Las importaciones para el tercer trimestre bajaron un 0,1%. El consumo privado aumentó un 0,1% durante el trimestre.

Los analistas explicaron que una caída del 9,4% trimestre a trimestre en la inversión residencial privada, que se traduce en un desplome del 32,5% en términos anualizados, se debió principalmente a revisiones del código de construcción de Japón que provocaron que la creación de viviendas se viniera abajo luego que entraron en vigor en abril, el inicio del año fiscal de Japón.

Los aranceles representan un duro golpe para la economía de Japón, dependiente de las exportaciones, liderada por poderosos fabricantes de automóviles como Toyota Motor Corp., aunque muchos fabricantes han trasladado la producción al extranjero para evitar el impacto de los aranceles y otros controles comerciales.

Estados Unidos impone un recargo arancelario del 15% sobre casi todas las importaciones japonesas. Eso es menos que el plan anterior de Trump para un arancel del 25%.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha prometido revivir la economía y se espera que aumente el gasto público, entre otras políticas. Eso podría complicar los esfuerzos del banco central para controlar la inflación al subir las tasas de interés desde su nivel prolongado cerca de cero.

El nivel de actividad poco alentador en el último trimestre significa que un posible incremento de tasas en diciembre es poco probable, dijo Marcel Thieliant de Capital Economics en un informe.

Pero los datos iniciales para este trimestre y las encuestas de sentimiento empresarial sugieren que la economía podría mejorar en los próximos meses, y el Banco de Japón podría reanudar el aumento de las tasas de interés a principios de 2026, afirmó.

___

Yuri Kageyama está en Threads: https://www.threads.com/@yurikageyama

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.