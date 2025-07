Se cumplen 40 años de la victoria de Hinault en el Tour, la última de un corredor francés

En el podio, ese 21 de julio de 1985, junto al entonces alcalde de París Jacques Chirac, y enfundado con el maillot amarillo, Bernard Hinault celebra su quinto Tour de Francia recién conquistado, el último de un corredor francés hasta el momento.

A mediados de los 80, aunque la internacionalización del ciclismo era ya un hecho -prueba de ello es el segundo puesto del estadounidense Greg LeMond- el ciclismo francés sigue rodando con viento de cara.

Al convertirse en pentacampeón de la prueba, igualando a Jacques Anquetil y al belga Eddy Merckx, Hinault sucede en el palmarés a otro corredor galo, Laurent Fignon, doble vencedor en 1983 y 1984.

Cinco Tours como Anquetil y Merckx

Tras salir de forma poco amistosa del equipo Renault un año y medio antes, el 'Tejón' acudió al ambicioso empresario Bernard Tapie para que fundase su propio equipo, La Vie Claire. Y su temporada 1984, la primera después de una delicada operación de rodilla, no fue del todo convincente.

A sus 30 años, ¿Hinault era un corredor del pasado en grandes vueltas?, se preguntaban los más escépticos.

Pero desde antes incluso de la salida de la Grande Boucle 1985, Bernard Hinault se encargó de silenciarlos adjudicándose su tercer Giro de Italia.

Hinault ganaría aquel Tour, y sería segundo un año después, por detrás de LeMond.

Desde entonces, sólo Jean-François Bernard (3º en 1987), Fignon (2º en 1989), Richard Virenque (3º en 1996 y 2º en 1997), Jean-Christophe Péraud (2º en 2014), Thibaut Pinot (3º en 2014), y Romain Bardet (2º en 2016 y 3º un año después) han sido los únicos corredores galos en subir al podio de la general final en París.

Bernard, considerado el sucesor de Hinault, fue víctima de un ajuste de cuentas entre equipos franceses. Líder dominador hasta la 18ª etapa (una cronoescalada al Mont Ventoux), "JFF" sufrió un pinchazo al día siguiente camino de Villard-de-Lans y antes de conectar con el pelotón, el Système U (liderado por Fignon) atacó en una zona de avituallamiento e hizo perder cuatro minutos a un Bernard que cedió el maillot amarillo al irlandés Stephen Roche para no volver a vestirlo nunca más. - Perder la carrera por 8 segundos - Más recordada aún por los aficionados franceses fue la derrota de Fignon en 1989, en una contrarreloj final por las calles de París y por tan solo 8 segundos ante el estadounidense Greg LeMond, que sigue siendo la menor distancia entre los dos primeros clasificados en un Tour de toda la historia. La última vez que un francés disputó realmente la victoria en el Tour fue en 2019, primero con Julian Alaphilippe, que completó dos primeras semanas fantásticas, siendo un líder sólido durante 14 días, hasta perderlo todo en las etapas alpinas en favor de Egan Bernal. Esa misma etapa, disputada el 26 de julio y con llegada prevista en Tignes, tuvo que ser recortada por una tremenda tormenta de granizo en Val d'Isère y los tiempos se detuvieron en la cima del Col de l'Iseran, perjudicando al francés, distanciado en esa subida. Otro corredor galo, Thibaut Pinot, que comenzó esa jornada a solo 20 segundos de Bernal, tuvo que retirarse poco después de la salida por una lesión muscular cuando era la gran amenaza del colombiano por ser el mejor escalador de todos los rivales. - Sin triunfos galos en World Tour desde 2007 - Una encadenamiento de sucesos desafortunados que no parece tener fin para el ciclismo francés: desde el último triunfo de Hinault, corredores de once nacionalidades diferentes han subido a lo más alto del podio final. La sequía del ciclismo francés no se limita a la carrera por etapas más prestigiosa del mundo: desde que Christophe Moreau conquistase el Dauphiné en 2007, ningún otro corredor galo se ha adjudicado ninguna otra prueba por etapas de nivel World Tour (primera categoría del ciclismo profesional). Preguntado por la AFP según se acerca este aniversario, Hinault no ocultó su pesimismo. "Es bastante triste que no haya un francés que gane el Tour. Somos en todo caso un país de ciclismo, tenemos aún las carreras más bonitas que existen, y de un plumazo nada. Es la vida, es así". - Falta un "supercampeón" - El 'Tejón' lamentó que Francia no disponga de "un supercampeón que tenga las aptitudes físicas fuera de lo común, como algunas naciones".

El exciclista bretón de 70 años tiene muy claro qué debe pasar para que un francés vuelva a ganar el Tour, al menos a corto plazo: "Que todos los demás se vayan al suelo", responde con ironía.

Es cierto que en 2019 Pavel Sivakov se llevó la Vuelta a Polonia, pero el escalador, que vestía el maillot del Ineos en la época, poseía aún la nacionalidad rusa y competía por su país de nacimiento, pese a que ya había obtenido el pasaporte francés dos años antes.

