Se declara un incendio en la refinería El Segundo de Chevron en Los Ángeles

3 oct (Reuters) -

Se declaró un incendio en la refinería El Segundo de Chevron, una de las más grandes de la costa oeste de Estados Unidos, informó el jueves la oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, y un representante del condado añadió que las llamas se habían limitado a una zona.

La causa del incendio no estaba clara, dijo Los Angeles Times, mientras que la cadena CBS dijo que los oficiales y los bomberos se apresuraron a la refinería en el condado de Los Ángeles después de la informaciones sobre una explosión.

"Nuestra oficina está coordinando con las agencias locales y estatales para (...) garantizar la seguridad pública", dijo la oficina de prensa de Newsom en la red social X.

CBS citó a la policía diciendo que no tenían conocimiento de ningún herido inmediato ni de evacuaciones y añadió que la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, había dicho que los equipos habían contenido el fuego en una zona de la refinería.

En un informe regulatorio, la empresa energética estadounidense también informó de una quema de emergencia en El Segundo.

La capacidad nominal de la refinería es de 290.000 barriles diarios y sus principales productos son la gasolina, el jet y el diésel, según indica Chevron en su página web. Su capacidad total de almacenamiento es de 12,5 millones de barriles en unos 150 grandes tanques.

El cuerpo de bomberos de Los Ángeles está listo para asistir a cualquier solicitud de ayuda, dijo la alcaldesa Karen Bass.

"En este momento no se conoce ningún problema en el aeropuerto de Los Ángeles", añadió la alcaldesa en referencia al aeropuerto internacional de la ciudad. (Información de Shivani Tanna y Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)