"Se deja pisotear": Muchos demócratas califican al partido de débil e ineficaz, según sondeo AP-NORC

WASHINGTON (AP) — Muchos demócratas ven a su partido político como "débil" o "ineficaz", según una encuesta que reveló un considerable pesimismo dentro de las filas demócratas. Los republicanos son más elogiosos con su partido, aunque una pequeña pero significativa parte lo describe como "codicioso" o dice que es generalmente "malo".

La encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos) en julio mostró señales de advertencia para los dos partidos principales de Estados Unidos a medida que el enfoque político se desplaza hacia las elecciones en Nueva Jersey y Virginia este otoño y los comicios de medio mandato programados para el próximo año.

Se pidió a los encuestados que compartieran la primera palabra o frase que les viniera a la mente cuando piensan en los partidos Republicano y Demócrata. Las respuestas se clasificaron en categorías amplias, incluyendo atributos negativos y positivos. En general, los adultos en Estados Unidos tienen una visión negativa de ambos partidos, con aproximadamente cuatro de cada 10 utilizando atributos negativos, incluyendo palabras como "deshonesto" o "estúpido".

Pero casi nueve meses después de que el republicano Donald Trump ganara un segundo mandato presidencial, los demócratas parecen albergar más resentimiento sobre el estado de su partido que los republicanos. Fueron más los demócratas que describieron negativamente a su propio partido que los republicanos y en comparación con los demócratas, aproximadamente el doble de los republicanos describieron positivamente a su propio partido.

"Son débiles", dijo Cathia Krehbiel, una demócrata de 48 años de Indianola, Iowa, sobre su partido.

Ella cree que la respuesta del partido al gobierno de Trump ha sido "dispersa".

"Siento que hay tanto recientemente que está saliendo horriblemente mal", expresó Krehbiel. "Y hablan un poco y luego se dejan pisotear".

Demócratas critican a su propio partido

En general, alrededor de un tercio de los demócratas describió negativamente a su partido en la pregunta abierta.

Cerca del 15% lo describió usando palabras como "débil" o "apático", mientras que un 10% adicional cree que es en general "ineficaz" o "desorganizado".

Sólo alrededor de dos de cada 10 demócratas describieron positivamente a su partido, con alrededor de uno de cada 10 afirmando que es "empático" o "inclusivo".

También uno de cada 10 utilizó adjetivos positivos al hablar del partido. No está claro qué impacto podría tener la angustia de los demócratas en las próximas elecciones o en el debate político en Washington, pero ninguna organización política quiere estar plagada de divisiones internas. Aun así, la frustración de los demócratas parece reflejar su preocupación de que los líderes del partido no están haciendo lo suficiente para detener al Partido Republicano de Trump, que controla Washington. Hay pocas señales de que tales votantes abandonarán su partido en favor de los aliados de Trump en las próximas elecciones, y la gran mayoría de los demócratas describió negativamente al Partido Republicano, pero los demócratas descontentos podrían decidir no votar en absoluto, lo cual podría socavar el impulso de su partido para recuperar al menos una cámara del Congreso en 2026. Jim Williams, un jubilado de 78 años de Harper Woods, Michigan, dijo que típicamente apoya a los demócratas, pero está "decepcionado" con el partido y su mensaje confuso. Se siente mucho peor sobre el Partido Republicano, que dijo "lo ha perdido" bajo el liderazgo de Trump. "Lo único que él hace es intimidar y poner apodos. No tienen moral, ni ética y cuanto más lo apoyan, menos me gustan", subrayó el independiente autodeclarado sobre Trump. ¿Qué dicen los republicanos sobre su partido? Los republicanos son aproximadamente el doble de propensos que los demócratas a describir positivamente a su partido, con muchos también utilizando adjetivos ideológicos directos como "conservador". Aproximadamente cuatro de cada 10 republicanos utilizaron atributos positivos para caracterizar al Partido Republicano, haciendo menciones generales de palabras como "patriótico" o "trabajador", o asociando el partido con la palabra "libertad". Samuel Washington, de 65 años, de Chicago, dijo que típicamente vota por los republicanos. Washington elogió el liderazgo de Trump, si bien reconoció que las políticas del presidente sobre comercio y gasto podrían estar creando dificultades económicas a corto plazo. "Hay mucho dolor, pero el dolor es el resultado de 12 años de mal uso y liderazgo equivocado del Partido Demócrata", manifestó. "Me siento muy bien con los republicanos y la dirección que están tomando". Sin embargo, las opiniones no fueron uniformemente buenas. Cerca de dos de cada 10 republicanos dijeron algo negativo sobre el partido, incluyendo frases como "codicioso", "para los ricos" o "corrupto".

El republicano Dick Grayson, un veterano de 83 años de Trade, Tennessee, se dijo "decepcionado" por la lealtad de su partido a Trump.

Entre otras cosas, señaló el costo del paquete de impuestos y gastos de Trump, que añadirá casi US$3,3 billones a la deuda nacional en la próxima década, según la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés), la cual no es partidista.

"Siempre he sido republicano, pero estoy desilusionado con ambos partidos", expresó Grayson.

¿Cómo ven los estadounidenses a los partidos en general?

Entre todos los estadounidenses, la encuesta encuentra que el Partido Republicano es visto ligeramente de forma más negativa que el Partido Demócrata. La diferencia no es grande: el 43% utilizó palabras negativas para describir a los republicanos, en comparación con el 39% para los demócratas.

Gran parte de la negatividad es impulsada por el partido opositor y el desagrado de los independientes por ambos. Los independientes son mucho más propensos a describir a ambos partidos con atributos negativos en lugar de destacar aspectos positivos, aunque una parte significativa no ofreció ninguna opinión en absoluto.

Curtis Musser, un votante no afiliado de 60 años de Beverly Hills, Florida, dijo que ambos partidos se han desplazado demasiado hacia el extremo para su gusto.

Añadió que está listo para que surja un tercer partido serio antes de las próximas elecciones presidenciales, señalando el nuevo "Partido Estados Unidos" de Elon Musk, que ha sido lento en lanzarse.

"Tal vez él nos pondría en la dirección correcta", indicó el maestro jubilado.

___ Peoples reportó desde Nueva York.

___

La encuesta AP-NORC de 1437 adultos se realizó del 10 al 14 de julio, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,6 puntos porcentuales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.