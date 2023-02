Se desconoce el paradero de Atsu tras terremoto en Turquía

El futbolista ghanés Christian Atsu permanece desaparecido tras el terremoto en Turquía, informaron el jueves su club y agentes, luego que versiones previas dieron cuenta de que había sido rescatado de los escombros de un edificio derrumbado y trasladado a un hospital.

No se sabe nada sobre la salud y paradero del internacional.

Aydin Toksoz, subdirector deportivo de Hatayspor, dijo a la agencia noticiosa turca Anadolu, que el director deportivo del club Taner Savut también estaba desaparecido tras el fuerte terremoto que sacudió el sur de Turquía y Siria, dejando más de 19.000 muertes. Se espera que esa cifra aumente.

Atsu, de 31 años y que previamente jugó con los clubes ingleses Chelsea y Newcastle, fichó con Hatayspor a fines del año pasado. El club tiene su sede en la ciudad sureña de Antakya, cerca del epicentro del sismo que se hizo sentir a primera hora del lunes y devastó la región. Se presume que Atsu y Savut se encontraban en edificios que se derrumbaron, dijo el club.

Nana Sechere, el agente de Atsu, dijo en mensajes a The Associated Press que viajó a Turquía para tratar de dar con el paradero de Atsu pero que el futbolista “aún no ha sido encontrado”.

Hatayspor y la federación de fútbol de Ghana informaron el martes que Atsu había sido rescatado de los escombros de un edificio la noche del lunes y llevado a una instalación médica para recibir tratamiento.

Toksoz dijo que Hatayspor en este momento “no puede confirmar esta información”.

“No hemos podido ubicar a Atsu o Taner Savut", señaló Toksoz a la agencia Anadolu.

La embajadora de Ghana en Turquía dijo que también estaba buscando a Atsu. Francisca Ahsitey-Odunton indicó a radioemisoras ghanesas que recibió una lista de 200 hospitales o instalaciones médicas en las que Atsu pudo haber sido trasladado en caso de ser rescatado y que no ha podido confirmar dónde se encuentra el jugador.

Dijo que se había ilusionado en que Atsu estaba en uno de esos hospitales y que su paradero no no se ha confirmado “en medio de toda la confusión, que es comprensible en estas circunstancias”.

Antakya es una de las ciudades más golpeadas por el sismo de magnitud 7,8, el cual destruyó miles de edificios en Turquía. Más de 110.000 rescatistas tratan de encontrar a sobrevivientes bajo los escombros. Más de 63.000 personas han resultado heridas en Turquía.

Atsu anotó el gol postrero con el que Hatayspor venció 1-0 al Kasimpasa S.K. de Estambul en la liga turca el domingo, horas antes del terremoto.

___

Los redactores de AP Suzan Fraser en Ankara y Francis Kokutse en Accra, Ghana, colaboraron con este despacho.

AP