Se descubre un agujero negro de crecimiento imbatible

El agujero negro de m√°s r√°pido crecimiento de los √ļltimos 9.000 millones de a√Īos ha sido descubierto por un equipo internacional dirigido por astr√≥nomos de la ANU (Australian National University).

El agujero negro consume el equivalente a una Tierra cada segundo y brilla 7.000 veces más que toda la luz de nuestra propia galaxia, haciéndolo visible para los astrónomos aficionados bien equipados.

El investigador principal, el Dr. Christopher Onken, y sus coautores lo describen como una "aguja muy grande e inesperada en un pajar". "Los astr√≥nomos han estado buscando objetos como este durante m√°s de 50 a√Īos. Han encontrado miles de objetos m√°s d√©biles, pero este asombrosamente brillante pas√≥ desapercibido", dijo en un comunicado el Dr. Onken.

El agujero negro tiene la masa de 3.000 millones de soles. Otros de un tama√Īo comparable dejaron de crecer tan r√°pido hace miles de millones de a√Īos.

"Ahora queremos saber por qu√© este es diferente: ¬Ņsucedi√≥ algo catastr√≥fico? Tal vez dos grandes galaxias chocaron entre s√≠, canalizando una gran cantidad de material hacia el agujero negro para alimentarlo", dijo el Dr. Onken.

"este récord no se romperá"

El coautor, el profesor asociado Christian Wolf, dijo: "Este agujero negro es tan atípico que, si bien nunca debes decir nunca, no creo que encontremos otro como este. Estamos bastante seguros de que este récord no se romperá. Básicamente, nos hemos quedado sin cielo donde podrían esconderse objetos como este".

El agujero negro tiene una magnitud visual de 14,5, una medida de lo brillante parece un objeto para un observador en la Tierra.

Esto significa que cualquier persona con un telescopio decente en un patio trasero muy oscuro puede verlo cómodamente. "Es 500 veces más grande que el agujero negro en nuestra propia galaxia", dijo el coautor e investigador de doctorado de ANU, Samuel Lai.

"Las órbitas de los planetas de nuestro Sistema Solar encajarían todas dentro de su horizonte de eventos, el límite del agujero negro del que nada puede escapar".

El descubrimiento se realizó como parte del proyecto SkyMapper. La investigación ha sido publicada en arXiv y enviada a Publications of the Astronomical Society of Australia.