Se descubre un cementerio inmenso de árboles en un delta de Canadá

Una enorme extensión de 51 kilómetros cuadrados en el delta del río Mackenzie, al norte de Canadá, está ocupada por una acumulación de árboles caídos que almacenan 3,4 millones de toneladas de carbono.

Se trata del depósito leñoso más grande conocido y acaba de ser mapeado en una investigación publicada por Geophysical Research Letters.

"Para poner eso en perspectiva, eso es alrededor de dos millones y medio de emisiones de automóviles por año", dijo en un comunicado Alicia Sendrowski, ingeniera investigadora que dirigió el estudio mientras estaba en la Universidad Estatal de Colorado. "Esa es una cantidad considerable de carbono", dijo, pero no es un depósito de carbono del que sepamos mucho. "Tenemos un gran conocimiento sobre el carbono en otras formas, como el carbono orgánico disuelto o en partículas, pero no lo que llamamos 'carbono grande'(madera grande). Eso está empezando a cambiar".

Los científicos han sabido durante décadas que la madera flotante realmente puede moverse por el Ártico, pero apenas están comenzando a cuantificar cuánta madera hay y cuánto de su almacenamiento de carbono corremos el riesgo de perder debido al cambio climático. Las condiciones frías, a menudo secas o heladas del Ártico significan que los árboles pueden conservarse durante decenas de miles de años; un árbol que cayó hace mil años podría verse tan fresco como uno que cayó el invierno pasado, dijo Sendrowski.

"Ha habido mucho trabajo sobre los flujos de carbono del agua y los sedimentos, pero simplemente no prestamos atención a la madera hasta hace muy poco. Este es un campo de investigación muy joven que se está desarrollando bastante rápido", dijo Virginia Ruiz-Villanueva, geomorfóloga fluvial de la Universidad de Lausana que no participó en el estudio. "Y es importante estudiar esta madera no solo para el ciclo del carbono, sino en general para nuestra comprensión de cómo funcionan estos sistemas fluviales naturales, cómo los ríos movilizan y distribuyen la madera".

Para obtener una instantánea de los atascos, Sendrowski y sus colegas se centraron en el río Mackenzie, que tiene imágenes de resolución excepcionalmente alta disponibles y se sabe que tiene grandes depósitos de madera. Su delta es el tercero más grande del mundo por área terrestre y drena alrededor del 20% de Canadá. El equipo estudió unos 13.000 kilómetros cuadrados (5.000 millas cuadradas) de delta en el mayor intento de cartografiar depósitos leñosos hasta el momento.

Los investigadores pasaron tres semanas en el campo midiendo la madera a la deriva del río con colegas de la Universidad Estatal de Colorado, mapeando los atascos y tomando muestras de la madera hasta la fecha utilizando la datación por radiocarbono. Después del trabajo de campo, Sendrowski usó imágenes remotas para identificar madera en la superficie del río y estimar la extensión del área del atasco. Luego estimó el volumen de madera dentro del atasco y cuánto carbono está almacenando, según sus mediciones de campo.

Sendrowski descubrió que el depósito, que comprende más de 400.000 escondites de madera en miniatura, almacena alrededor de 3,4 millones de toneladas (3,1 millones de toneladas métricas) de carbono. El depósito individual más grande, que cubre alrededor de 20 campos de fútbol americano, almacena 7.385 toneladas (6700 toneladas métricas) de carbono solo. Pero debido a que hay aún más troncos enterrados en el suelo, sumergidos bajo el agua y ocultos a las imágenes aéreas bajo la vegetación, la cantidad total de carbono almacenado en la madera del delta podría ser aproximadamente el doble, dijo.

El delta del río Mackenzie es un "punto caliente" de almacenamiento de carbono gracias a los suelos increíblemente ricos en carbono, dijo Sendrowski, por lo que el almacenamiento de carbono de los troncos constituye una fracción relativamente pequeña del almacenamiento total de carbono del delta, que es de alrededor de 3 cuatrillones de gramos de carbono.

"Pero creemos que sigue siendo importante porque a medida que se produzcan cambios en la cuenca, como la tala o la construcción de represas, y a medida que el cambio climático altere los patrones de precipitación y el calentamiento, la conservación de la madera disminuirá. Es una cantidad significativa de carbono, por lo que existe una pérdida potencialmente significativa de almacenamiento de carbono", dijo.

El atasco de Mackenzie también refleja solo una cuenca en el Ártico; al menos una docena de deltas de más de 500 kilómetros cuadrados salpican el norte, por lo que todos juntos, grandes depósitos de madera en todo el Ártico podrían sumarse para ser un importante depósito de almacenamiento de carbono, y del que sabemos poco.

Los investigadores también estaban interesados en cuánto tiempo puede durar un árbol en el Ártico, lo cual es importante al modelar qué tan "activo" es un depósito de carbono, es decir, lo rápido que se mueve el material. La datación por carbono reveló que, si bien muchos de los árboles que tomaron muestras comenzaron a crecer alrededor de 1950 o después, algunos eran mucho más antiguos y se remontaban a alrededor del año 700 d.C.

