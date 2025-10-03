Se desvela el cartel secreto del festival Son Estrella Galicia Posidonia: The Vaccines, Carlos Ares o María Terremoto

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Festival SON Estrella Galicia Posidonia, el festival para quienes huyen de los festivales, celebra su novena edición durante este fin de semana en Formentera. Como cada año, la cita ha mantenido su cartel secreto hasta el último momento, desvelando ahora los artistas que actuarán en diversos escenarios de la isla. Así, del 3 al 5 de octubre, tocarán la banda británica The Vaccines, el compositor y multi-instrumentista Carlos Ares, la revelación del nuevo flamenco María Terremoto o el productor alemán entre lo retro y lo análogo David Bay, un cartel que se completa con Alejandro y Maria Laura, Las Nietas de Charli, AK/DK, Inés de Lis o Throes + The Shine.

Ellos serán los protagonistas de una edición en la que volverán a actuar para 350 personas de público. En concreto, este viernes a partir de las 21:30 horas, se podrá disfrutar en la Plaza Sant Ferran de Ses Roques de los directos de Carlos Ares y de Throes + The Shine. La música continuará este sábado integrada dentro de las rutas guiadas por expertos en materias medioambientales que se organizan para conocer a pie o incluso en barco los idílicos enclaves de Formentera.

De esta forma, las propuestas de la madrileña Inés de Lis -componente del grupo Faneka-, del dúo de folk alternativo Las Nietas de Charli -compuesto por las hermanas María y Raquel Rubio-, o de los peruanos afincados en Valencia Alejandro y Maria Laura, sonarán de una nueva manera en lugares tan singulares como una cueva o un bosque. Por la tarde-noche, el Gecko Hotel & Beach Club abrirá sus puertas para subir las revoluciones con los conciertos del dúo de disco punk electrónico de Britghton AK/DK y de una de las bandas de rock londinenses más respetadas de la escena, The Vaccines.

El domingo, SON Estrella Galicia Posidonia finalizará su recorrido en el South Beach Club Lounge con el duende imparable de la cantaora jerezana María Terremoto y el sonido indie house del músico de Hamburgo David Bay. A lo largo del fin de semana, las aperturas y cierres de los espacios principales correrán a cargo de los DJs Flow da Lou, Pedro Blázquez y Marco Holtman.

La vertiente gastronómica estará capitaneada este año por chefs de Formentera para fomentar la cocina isleña. Martina Cacheiro de Casbah, Vicente Montfort de Fandango, Joan Costa de Sol, Paolo Nebuloni de Juvia, Juan Craywinkel de Gecko Beach Hotel y Clara Campoamor de la pastelería Sol Post crearán tapas elaboradas con producto local, de cercanía y de temporada, todo ello en torno a la cultura de la cerveza. Además, dentro de su compromiso con el impacto positivo, SON Estrella Galicia Posidonia anunció en mayo su certificación TRUE Platinum como único festival del mundo Zero Waste o Residuo Cero por el GBCI (Green Business Certification Inc.). Se trata del segundo año consecutivo que lo consigue tras implementar un extenso plan de trabajo que derivó en una impresionante tasa de desviación de residuos del 99,7% en su edición de 2024.

Este hito se suma al de ser cero emisiones desde el año 2021.